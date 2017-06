Conatel creará reglamento contra el anonimato en internet

EFE

Caracas.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó hoy que está trabajando en un reglamento para eliminar el anonimato en las redes sociales, en medio de rumores e informaciones que se difunden a través de internet cuando el país vive una ola de protestas.



"Lo primero que debemos eliminar (...) es el anonimato del internet y las redes sociales, lo más pronto y urgente posible", dijo el director general de Conatel, Andrés Eloy Méndez, en entrevista con la emisora privada Unión Radio.



Sobre esa base, adelantó que un equipo de investigación, con colaboración internacional, está "estudiando, analizando y trabajando" para establecer algún "mecanismo reglamentario".



El funcionario consideró que detrás de cada cuenta o perfil en internet debe haber una persona autentificada, indistintamente de la plataforma que utilice, a quien se le atribuya la autoría de esa cuenta.



"El anonimato no puede seguir en las redes sociales. Usted puede decir lo que quiera, pero tiene que ser responsable por ello y no lo puede hacer desde el anonimato", resaltó.



El pasado viernes una delegación de estudiantes de varias universidades de Venezuela entregó un documento a Conatel para que cese la "censura" en los medios y se detenga la "persecución" que, aseguran, sufren los periodistas en el país.



Los estudiantes alegaron que este organismo sirve de "instrumento político para cercenar la libertad de expresión en Venezuela".



En ese sentido, Méndez aseguró hoy que en el país caribeño "no hay ningún tipo de censura", pero sostuvo que la información que se cuelga en internet "debe de atender a la legalidad".



"No puedes tomar una página por internet, colocar un nombre anónimo y desde allí, entonces, mandar a asesinar al vecino (...) o mandar a descargar la rabia, como hacen algunos, entonces después hay muertes", agregó.



También informó que la comisión de telecomunicaciones, en conjunto con la telefónica venezolana Cantv, ejecuta un proyecto para ampliar la banda ancha en el país.



La ola de protestas que desde hace 73 días sacude a la nación ha degenerado en algunos hechos violentos que se han saldado con 67 muertos y más de un millar de heridos, según datos de la Fiscalía.