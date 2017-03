Makro desmintió comunicado falso y pidió decir "no al fraude"

Redacción

Puerto La Cruz.- La empresa Makro negó la veracidad de un comunicado donde se señalaba que para comprar en el establecimiento es necesario “la presentación del Carnet de la Patria, más el carnet de afiliación por orden gubernamental”.

A través de su cuenta oficial en Twitter pidió a la población en general que “por favor no crea en mensajes ni comunicados falsos. Diga no a la desinformación. Diga no al fraude”.

A través de la web, usuario hicieron eco del rumor, para rechazar la situación y responsabilizar al Estado de limitar el acceso a los alimentos en el país.