Oficialismo contará con puntos de asesoría para uso de redes sociales

AVN

Caracas.- El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, informó este viernes que se instalarán puntos de asesoría @chavezcandanga en todas las plazas Bolívar del país, a fin de apoyar a los ciudadanos que quieran incursionar en el uso de las redes sociales.

El objetivo "es que el pueblo venezolano se haga sentir en todos los campos, así como en su momento Chávez se hizo sentir en Twitter, una colina conquistada. Ahora hay que ir a la conquista de otras colinas donde se crea opinión, incluso de manera mucho más rápida y profunda que los medios convencionales, por eso tenemos que ampliar el campo de mirada, hay que ampliar las miradas de estas redes con la participación activa de todos los venezolanos", destacó Villegas a propósito de la celebración del séptimo aniversario de creación del usuario en Twitter del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, @chavezcandanga.

Explicó que estos puntos, que serán instalados este fin de semana en todo el territorio nacional, se impulsará el proceso de alfabetización iniciado por la Misión Robinson Digital, ahora convertida por decisión del presidente Nicolás Maduro el pasado 31 de marzo, en el Gran Movimiento Digital Robinson Venezuela, con el objetivo de abrir y brinda asesoramiento a los ciudadanos en las redes como Facebook, Instagram, Twitter, entre otras.

"Vamos a brindarle una orientación básica para su manejo adecuado, para que cada uno de los venezolanos y venezolanas con intención de su participación política, no sólo vayan a sus marchas, no sólo se activen en sus Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), no sólo formen parte de una Unidad de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), de un colectivos o un consejo comunal, sino que también puedan asumirse como milicianos digitales", subrayó Villegas.

Este proceso permitirá, a través del asesoramiento de comunicadores y especialistas en redes digitales de la Milicia Nacional Bolivariana, que cada venezolano pueda una vez formado, imparta los conocimientos a otras personas.

"Vamos todas y todos a la conquista de las redes convirtiéndonos y asumiéndonos como milicianos y milicianas digitales, y no en forma desordenada, cada miliciana y miliciano digital debe tener la responsabilidad por otros 10, uno por 10", indicó.