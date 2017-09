Cercanía espiritual a través del canto

Mariajosé Borrero

Puerto La Cruz.- “Madre, madrecita, esta canción es para ti. Déjame cantarte este día”, le susurra Francisco Tirado a su “patrona”, la Virgen del Valle, quien hoy cumple 106 años de su coronación canónica.

Para Tirado, esta acción es en un ritual sin el cual no puede comenzar a tocar.

Este artista de música tradicional desde hace 37 años, cuenta que su familia le inculcó la devoción por la virgen a la que hoy en día le paga una promesa. “Mi mamá cantaba y mi papá tocaba con su mandolina, cuatro o guitarra. Cada 8 de septiembre ellos se levantaban para rendirle honor a ella. Yo me inicié con esta tradición familiar a los 14 años”, dice Tirado, quien no se ha pérdido ni una fecha.

La historiadora cultural Gladys González apunta que las canciones forman parte de las celebraciones religiosas. “Es como un modo de festejar su fervor, honrar su aparición o agradecer los milagros concedidos”.

“Desde los inicios de la civilización, el ser humano realiza estos rituales. Al introducirse en la religión, lo hace con oraciones, cantos litúrgicos o gregorianos, los cuales transforman en melodías. De hecho, hasta en los velorios lo realizan”.

Tirado considera que la mejor manera de conectarse con la virgen es a través de las canciones. “Mientras hago mi presentación siento que ella me habla con su mirada y me dice: ‘Está bien. Lo agradezco por el favor que te hice’. Esa sensación es indescriptible. Se me eriza la piel y comienzo a llorar”, dice emocionado el músico de 47 años.

Tipos

Como parte de las festividades, ¿hay un género específico para cantarle a la Virgen?

Según González todo depende de la región. En el caso de Anzoátegui o parte de Oriente, se entonan galerones y los polos margariteños, estilos musicales tradicionales de la zona.

Agrega que en El Tigre, donde cumple la función de cronista, suena más el aguinaldo. También en parte de Bolívar.

Tirado dice que dentro de los géneros que se escuchan en la zona metropolitana del estado Anzoátegui durante estas fiestas están la malagueña, jota, punto navegante y punto y llanto; además del estilo de décimas espinelas. “Se aprenden de generación en generación. Cada año la perfeccionamos según lo que esté en tendencia o aprendemos más del estilo a través de clases de música. Por ejemplo, mis chamos ya forman parte de las festividades y le cantan a Vallita. Todos en nuestra familia forman parte de esto”.

Gladys González acota que la Virgen del Valle no tiene una música o baile especifico, de hecho, no se acostumbra ejecutar danzas. Es decir, no está dentro de la tradición.

Sin embargo, dice que poco a poco se ha ido introduciendo el baile como una suerte de concesión con los feligreses, quienes quieren regalar a su patrona muestras culturales.

“El pueblo se entusiasma. Entonces vemos que se organizan para bailar joropo oriental, burras, pájaro Guarandol o la Lancha de Nueva Esparta, aunque no sean alusivos”.

Hoy, por 33 años consecutivos, Francisco Tirado está listo para susurrarle a Vallita; esta vez desde la Catedral de Barcelona.