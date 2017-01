Tiroteo despierta alarmas en colegios de México y estudian reforzar seguridad

EFE

México.- México estudia medidas para evitar incidentes como el del joven de 15 años que abrió fuego en un colegio de Monterrey, del cual se supo hoy que recibía seguimiento psicológico y era aficionado a la cacería como su padre, a quien pertenecía el arma.



El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, abogó por reforzar aquellas acciones que prevengan "la introducción de armas o de cualquier otro elemento que pueda poner en riesgo la vida" de los jóvenes que asisten a los centros educativos del país.



Un día después de que se produjera el ataque en la capital de Nuevo León, que dejó tres compañeros y una maestra heridos, así como el suicidio del agresor, el mandatario envió desde la residencia oficial de Los Pinos el mensaje de que "no queremos que un hecho como este se repita".



Los protocolos de revisión, recordó Peña Nieto, ya se realizan "más en algunos estados que en otros".



En este sentido, el ataque de Monterrey ha despertado las alarmas en el resto del país, en el que varios estados han anunciado que reforzarán el programa "Mochila segura", que consiste en la revisión de los morrales de los estudiantes para comprobar que no portan objetos con los que puedan agredir a sus compañeros o a los docentes.



Guerrero, en el sur del país, y la Ciudad de México informaron que pondrán más énfasis en el programa, que sufrió cuestionamientos por parte de familias y de organizaciones de derechos humanos cuando fue implantado, en el marco de las acciones promovidas la pasada década para prevenir la violencia en las escuelas.



El martes pasado, un niño de 13 años fue sorprendido en su escuela secundaria de la delegación capitalina de Azcapotzalco portando un arma deportiva, por lo que la directora del centro interpuso una denuncia ante la fiscalía de la ciudad.



Este jueves las autoridades de Nuevo León continúan las investigaciones del ataque registrado en Monterrey, sin desvelar todavía el posible móvil del crimen.



Por el momento, "no hay ninguna prueba que indique que el muchacho haya estado sujeto a tratamiento psiquiátrico", pero sí se le hacía un seguimiento psicológico, dijo en una conferencia de prensa Aldo Fasci, portavoz de Seguridad del estado de Nuevo León.



Tras analizar el arma empleada en la agresión, las autoridades concluyeron que pertenece al padre, un aficionado a la cacería y poseedor de varias armas.



Muchas de ellas, señaló Fasci, están registradas, pero aún no se cuenta con el informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al respecto.



"El muchacho también era aficionado a la cacería, por eso su destreza en el manejo de las armas", afirmó el portavoz de Seguridad, antes de descartar "cualquier complicidad" en el ataque entre el agresor y otros de sus compañeros.



El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel Enrique de la O Cavazos, advirtió que tener armas en casa favorece que en muchos casos se acabe agrediendo a "un amigo o a un miembro de la familia y no a un ladrón", por lo que recomendó que los padres a quienes les guste la caza guarden sus artefactos de fuego bajo llave.



Además, lamentó que los padres no estén "pendientes" de sus hijos y les instó, "con lo que estamos viendo con las redes sociales", a prestar atención a "quiénes son sus amigos, quién es su novio o su novia y qué actividades están realizando".



Llamó también a los padres a que interpreten el lenguaje no verbal de sus hijos, y reconocer si están deprimidos, "si se la pasa dormido o no tiene motivación para hacer cosas" o bajo desarrollo escolar.