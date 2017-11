Expertos advierten epidemia de malaria en Venezuela se extiende "rápidamente"

EFE

Caracas.- El Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), con la iniciativa de un conjunto de expertos en el tema, alertaron este viernes sobre la rápida extensión de la malaria en Venezuela, y entregaron una "carta abierta" a los asistentes del foro Malaria en las Américas 2017, que se realiza hoy en Washington.



En el texto, "ex ministros de Sanidad y Asistencia Social, en unión de expertos en salud mundial e investigadores calificados" llaman la atención sobre "la grave epidemia de malaria en Venezuela".



"Esta es una situación urgente ya que la epidemia se está extendiendo rápidamente, afectando poblaciones vulnerables en Venezuela y países vecinos", acotan los expertos en la misiva.



Según datos del OVS, el país caribeño tiene los peores indicadores de desempeño de la malaria en la región desde el año 2000.



En ese sentido, resaltó un "aumento de casos de malaria del 709 %, un aumento del 521 % de muertes relacionadas con la malaria y un aumento del 540 % en la incidencia parasitaria anual (IPA)".



Asimismo, señala que esta enfermedad está presente en 17 estados que informan casos autóctonos y exportan malaria a países vecinos (Brasil y Colombia).



El OVS indica que el gobierno venezolano "restringió" el uso de la información epidemiológica y dejó de publicar datos desde 2014, pero afirma que "los datos oficiales correspondientes a la semana epidemiológica Nº 26, de 2017, no publicados, mostraron un aumento del 70 % de los casos de malaria (comparado con 2016)".



Así como un aumento de dos veces en el número de muertes relacionadas con la malaria.



Los expertos afirman que la crisis que atraviesa Venezuela ha traído como consecuencia un "sistema de salud colapsado" que, a su vez, no aplica una campaña de distribución masiva de mosquiteros, insecticidas de larga duración y es limitada la implementación de la fumigación del interior de viviendas.



"El desabastecimiento de suministros para el diagnóstico y tratamiento de la malaria son cada vez más graves", agregó.



Además, destaca que los medicamentos que se utilizan para atacar esta enfermedad son "insuficientes" y otras veces "ineficaces", lo que también agudiza la complejidad de otras varias epidemias que afectan a la población como tuberculosis, difteria, sarampión, escabiosis y VIH, entre otras.



Esta carta, entregada a quienes asisten al foro Malaria en las Américas 2017, que ha sido convocado por la Organización Panamericana de la Salud, insta a esta y a la Organización Mundial de la Salud -entre otras- a "apoyar y tomar acciones urgentes" destinadas a controlar esta epidemia.



"Se necesita una respuesta internacional urgente para controlar la peor epidemia de malaria en la Región de las Américas en el siglo XXI", aseguraron los expertos venezolanos.