Carvajal está dispuesto a defenderse en Estados Unidos

Redacción Web/ Vía El Universal

Caracas.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Hugo Carvajal, solicitó que se le excluya de la lista The Office of Foreign Assets Control (OFAC), (organismo dependiente de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda de Estados Unidos que administra y aplica sanciones económicas impuestas por dicho país contra diferentes países o individuos), porque su inclusión “no derivó en la confiscación de bienes de fortunas alguna de Estados Unidos”.

Carvajal comunicò a travès de su cuenta en la red social Twitter, @hugocarvajal4f,que está dispuesto a demostrar que la acusación de narcotráfico que le imputó el Departamento del Estado de Estados Unidos (EEUU) es “inconsistente y carente de todo sustrato probatorio”, una vez que se le permita defenderse sin la “amenaza de una orden de detención internacional”.

“Sobre terrorismo y la supuesta colaboración con las FARC, no existe ni un solo indicio de mi participación en hechos de esta naturaleza (…). Los supuestos correos en los computadores intervenidos de Raúl Reyes que me mencionaban y que motivaron la sanción administrativa de las autoridades del tesoro norteamericanas, fueron calificados como pruebas ilícitas y por tanto nulos y sin valor jurídico alguno”, agregó la misiva.

Carvajal expresó que la única exigencia que pide es que se respeten “los principios de presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso, que, en mi caso, han sido sistemáticamente vulnerados por las instituciones judiciales y políticas norteamericanas, en forma arbitraria, y por tanto, inaceptable en un Estado de Derecho”.

El diputado declaró que en “reiteradas oportunidades” solicitó al Departamento del Tesoro de EEUU la revisión de su caso sin obtener respuesta por parte de esta instancia.

Confirmó que se trasladaría al país norteamericano para colaborar con sus declaraciones, “siempre y cuando se me garantice la inmunidad de jurisdicción, el regreso a mi país y se levante previamente la orden de detención emitida en mi contra”.