Defensor del Pueblo acusó a abogado de Leopoldo López de burlar mediación para visita

"Miente, no fue a la visita en horario que le corresponde de manera premeditada, ha usado nuestra mediación institucional para luego burlarse", aseguró William Saab en Twitter para desmentir que el abogado acudió este lunes a visitar a López en la cárcel militar donde está recluido.



El pasado domingo, Lilian Tintori, esposa de López, afirmó que su marido lleva un mes aislado y que se le ha prohibido la visita familiar y la de sus abogados.



Ante esto, el defensor del Pueblo aseguró que realizaría mediaciones para el restablecimiento de las visitas a López, pero Tintori y el abogado de su esposo aseguraron que al letrado no le fue permitido el acceso a la cárcel la mañana de este lunes.



Sin embargo, William Saab insistió en que "ningún abogado fue a la respectiva visita" de y mostró una serie de imágenes en las que no se observa la presencia de los letrados.



Según el defensor, la mediación que realizó permite a los abogados de López "ingresar a asistirlo" a partir de este lunes y "en días respectivos de la semana (a) sus familiares".



Asimismo, en otro mensaje consideró "repugnante" que se use su nombre y el "tema de los derechos humanos" para "sacar ventaja política".



"La verdad vence a la infamia @Defensoria_Vzla denuncia miserable e inútil campaña de descrédito promovida por los mas oscuros intereses", agregó.



Tintori y la madre de López, Antonieta Mendoza, pasaron el domingo a las puertas de la cárcel de Ramo Verde y, según señalaron, ninguna autoridad de la institución les explicó por qué el dirigente está aislado.



La esposa de López había anunciado que se mantendría en las puertas de la cárcel hasta que se le permita ver a su marido, aunque anoche regresó a Caracas y participa en la protesta opositora de este lunes en la capital.



López lleva más de tres años preso y fue condenado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar la violencia que se desató tras una marcha antigubernamental en febrero de 2014, suceso que dio inicio a una oleada de protestas en el país que dejaron un saldo de 43 muertos y cientos de heridos.