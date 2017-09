Denuncian que no han liberado a estudiantes de la Upel pese a orden de corte

EFE

Caracas.- La ONG Foro Penal Venezolano (FPV) denunció que no han sido liberados los 27 estudiantes universitarios detenidos en la oleada de protestas que se registró entre abril y julio y a los que un tribunal les otorgó la noche del miércoles una medida de libertad condicional.



"Libertad bajo cautelares de jóvenes de la #UPEL (Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay) habría sido desconocida y desobedecida por el Secretario de Seguridad Ciudadana" de ese estado, dijo el abogado y director del FPV, Gonzalo Himiob, en su cuenta de Twitter.



El FPV -encargado de la defensa de los estudiantes- informó el miércoles que a los estudiantes se les otorgó "libertad con restricciones".



Entre esas restricciones está el "no salir del estado Aragua y no participar en otras manifestaciones", informó a la emisora privada Unión Radio el abogado Dimas Daniel Rivas, que es encargado de la ONG en ese estado.



"Hoy a las 10.00 de la mañana (14.00 GMT) ellos se tendrían que presentar en el Palacio de Justicia para ponerse a derecho (...) mas así no sabemos qué va a pasar el día de hoy", dijo Rivas, que insistió en que los jóvenes ya deberían estar en libertad porque la medida cautelar ya fue dictada por el tribunal encargado.



Estos estudiantes fueron detenidos en medio de la oleada de protestas registradas entre abril y julio que dejó más de 120 muertos y, según dijo la Upel en su momento, "funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado Aragua allanaron" el recinto universitario y "golpearon y se llevaron detenidos a un grupo" de estudiantes.



De los 27 detenidos, las 5 mujeres cumplían arresto domiciliario, mientras que de los 22 varones, la mitad fue recluida en la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar, y el resto en el Centro para Procesados "26 de Julio" en el estado Guárico.



El director del FPV ha asegurado que "con las de los jóvenes de la Upel van 45 boletas de excarcelación de presos políticos desobedecidas por cuerpos de seguridad".