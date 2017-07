Ecuador amplia atención en frontera con Colombia y niega rechazar venezolanos

EFE

Quito.- El Gobierno de Ecuador informó que amplió sus servicios de atención en el paso de Rumichaca, fronterizo con Colombia, para hacer frente a un creciente flujo migratorio desde el país vecino. También desmintió que durante la jornada haya negado la entrada a 800 venezolanos que pedían ingresar al país.



"Con el fin de brindar una atención ágil y oportuna, las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana, se ha incrementado el servicio de atención a usuarios en el Cenaf (Centro Nacional de Atención Fronteriza) de Rumichaca", dice un comunicado oficial.



El Ministerio también salió al paso de informaciones en las redes sociales y en algunos medios locales acerca de que 800 venezolanos habían sido rechazados este jueves en la frontera.



"No se ha ejecutado acción alguna, ni se han adoptado medidas restrictivas, discriminatorias o xenofóbicas en contra de ciudadanos venezolanos o de cualquier otra nacionalidad, al momento de su ingreso al territorio nacional, de manera particular, en el Cenaf, ubicado en la provincia del Carchi", agrega la nota.



El Ministerio también asegura que la inmigración se realiza "de conformidad con los preceptos constitucionales y legales, respeta, protege y garantiza los derechos de todas las personas, nacionales y extranjeras".



Desde que estalló la ola de protestas a favor y en contra del Gobierno en Venezuela, el número de ciudadanos de ese país radicados en Ecuador ha crecido constantemente.



En enero pasado, con base en datos obtenidos del Ministerio del Interior, el diario El Comercio informó que en los últimos cinco años entraron a Ecuador 476.132 venezolanos, de los que 38.087 no habían registrado su salida.



Un censo no oficial realizado el pasado 16 de julio en Ecuador por la Asociación Civil de Venezolanos, una ONG de asistencia al emigrante, registró 24.000 residentes de esa nacionalidad en el país andino.



Venezuela vive desde abril una oleada de protestas, algunas de las cuales se han tornado violentas y se han saldado con 105 muertos y más de mil detenidos.