"Hackean" webs de poderes públicos en Venezuela y llaman a protestar

"Nuestra lucha es digital. Tú trancas las calles y nosotros las redes", dice el mensaje inicial que se lee al abrir los sitios en internet del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), entre otras.



"Hoy más que nunca te necesitamos, soldado. Estaremos luchando por los derechos de TODOS los Venezolanos a través de las redes, ustedes, pueblo valiente, ¡A SALIR A LAS CALLES Y APOYAR A ESTOS VALIENTES SOLDADOS! Esta dictadura tiene las horas contadas", prosiguen los hackers.



A través de una cuenta en la red social Twitter el grupo asegura que logró piratear otras 20 páginas, entre ellas la de la Compañía Nacional de Telecomunicaciones (Cantv), el ente regulador de ellas (Conatel), la Presidencia de la República, la del "Gobierno en línea", el Seguro Social (IVSS) y el instituto de transporte (INTT).



La misma suerte corrieron varios sitios web de los cuerpos de seguridad del Estado entre ellos el de la policía científica (Cicpc), la Policía Nacional (PNB), el Ejército, la Armada; y despachos estratégicos como el de Identificación y Extranjería (Saime) y el del control de divisas (Cencoex).



Efe constató que la mayoría de estas páginas sí fueron pirateadas aunque algunas no muestran ningún contenido sino que no cargan por completo, según los "hackers", "por el volumen de tráfico".



Del antichavismo, por su parte, solo el Parlamento -el único poder controlado en el país por la oposición- ha reportado la vulneración de su sitio en internet.



La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, dijo la semana pasada que ese organismo había sido objeto de numerosos ataques digitales que habían impedido incluir en su web los resultados de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) celebradas el 30 de julio y rechazadas por buena parte de la comunidad internacional.

Situación



"The Binary Guardians", un grupo que dice no temer "a nada ni a nadie", repudiar "la censura y los gobiernos corruptos" y que se define como luchadores "por la libertad y los derechos de las personas", ha dicho que el objetivo de este ataque es apoyar un asalto militar ocurrido el domingo en el litoral venezolano.



El presidente Maduro explicó que unas 20 personas disfrazadas de militares irrumpieron ayer en el fuerte Paramacay, en el estado Carabobo (centro norte), robaron algunas armas, y la mitad de ellos huyó. Dos personas murieron, uno está herido y otros siete fueron detenidos.



El grupo armado que actuó el domingo llamó a la población civil y militar a "la rebeldía" contra "la tiranía asesina de Nicolás Maduro", y a seguir protestando como ocurre desde el 1 de abril, cuando inició una oleada de manifestaciones que ha dejado 121 muertos, cerca de 2.000 heridos y más de 5.000 detenidos.



En Venezuela se registra desde el 1 de abril una serie de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, que dejan 121 muertos, situación que se agudizó desde la instalación de la Asamblea Constituyente el pasado viernes, que no es reconocida por la oposición y varios Gobiernos y organismos internacionales.



A esa crisis se sumó ayer la sublevación de unos veinte hombres vestidos de militares y portando armas largas que dejó dos muertos y ocho detenidos.