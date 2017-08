Jefe de Parlamento venezolano pide a Gobierno "verdad" sobre asalto a cuartel

EFE

El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, pidió hoy al Gobierno de Nicolás Maduro la verdad sobre lo que sucedió con el grupo de militares que se sublevó este domingo en una base militar del centro-norte del país y le instó a que no culpe a la oposición de lo sucedido.



"Queremos saber la verdad, que no nos vengan con cuento chino, que no nos vengan con una cacería de brujas, que no nos vengan a culpar a quienes queremos simplemente en Venezuela la vigencia de la democracia", indicó Borges en un foro denominado "En defensa de la Constitución".



El jefe del Parlamento dijo esto en referencia a lo sucedido hoy en el asalto a la Brigada 41 de Blindados del Batallón Paramacay, de la ciudad de Valencia, en el centro-norte de Venezuela, que deja hasta ahora un hombre muerto, otro gravemente herido y al menos siete detenidos.



Para Borges lo sucedido con el grupo de militares debe llevar al Gobierno a una "profunda reflexión", pues a su juicio "es muy claro" que "la Fuerza Armada es un ejemplo de un país que quiere un cambio".



En el foro en el que participó Borges también tomaron la palabra otros dirigentes como el opositor y vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, que opinó que lo sucedido hoy refleja que el malestar de lo que pasa en el país "llegó a los cuarteles".



Entre los que asistieron al encuentro estaba Luisa Ortega Díaz, destituida como fiscal general el pasado sábado por la Asamblea Constituyente, el diputado chavista Eustoquio Contreras y la exdefensora del Pueblo Gabriela Ramírez.



También participó el dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles, quien indicó que "ninguno" de los que asistieron al foro tomarán "las armas" para lograr el cambio de Gobierno. "Ninguno de nosotros. No nos caigamos a mentiras", agregó.



La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela vinculó a la oposición con el ataque que sufrió hoy una unidad militar en la ciudad de Valencia (centro norte) cometido, según dijo, por "delincuentes civiles portando prendas militares".



En un comunicado, el cuerpo castrense informó que se produjo "un ataque terrorista de tipo paramilitar en contra de la 41 brigada blindada del Ejército Bolivariano" y señaló que un "teniente en situación de deserción" también participó en el hecho.



La FANB, confesa defensora de la revolución bolivariana instaurada en el país desde 1999, ponderó el ataque como "un show propagandístico, una entelequia, un paso desesperado que forma parte de los planes desestabilizadores y la conjura continuada que se viene gestando, para intentar evitar que se consolide el renacimiento de nuestra república".