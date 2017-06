La oposición desconocerá al Gobierno de Maduro y llama a protesta permanente

EFE

Caracas.- La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció hoy su decisión de desconocer al Gobierno de Nicolás Maduro y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) al tiempo que llamó a organizar una "protesta permanente".



La MUD indicó "que el actual régimen se ha puesto al margen de la Constitución y en consecuencia su autoridad y decisiones son inconstitucionales y no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie de acuerdo al artículo 350 de la Constitución", dijo el presidente de Parlamento, el opositor Julio Borges.



El diputado, que habló como portavoz de la alianza, leyó un comunicado en rueda de prensa en el que indicó que no se puede "esperar bajo ningún concepto hasta el 30 de julio", día en el que está prevista la elección de la Constituyente, para desconocerla.



Consideró, en este sentido, que "es indispensable pasar a una nueva etapa de lucha popular" en la que, dijo, se deben "integrar a todos los factores sociales de los más diversos sectores de nuestro país".



Asimismo, en nombre la MUD, pidió "el nombramiento de nuevos poderes públicos y el llamado a elecciones libres para un nuevo Gobierno".



Borges, además, pidió a las comunidades "organizar la gran protesta permanente que se realizará en todo el territorio nacional al mismo tiempo y hasta lograr la restitución del orden constitucional".



La oposición también llamó a sus simpatizantes organizarse en "comités de rescate de la democracia y asambleas permanentes" para no permitir "el uso de sus escuelas o centros comunitarios para la violación de la Constitución".



El diputado indicó que próximamente comunicarán al país los resultados de un "gran Acuerdo Nacional para la Gobernabilidad y Rescate de Venezuela" que, según dijo, se ha construido entre los actores políticos y de la sociedad.



Por último, reiteró el llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a cumplir con la Constitución.



Desde el pasado 1 de abril Venezuela vive una ola de protestas, en contra y favor del Gobierno de Nicolás Maduro, algunas de las cuales han degenerado en hechos de violencia y que han dejado un saldo de 75 muertos y más de mil heridos, según datos de la Fiscalía.