Luisa Ortega Díaz: No se puede usar políticos presos como "rehenes"

EFE

Caracas.- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo hoy que no se puede usar a los políticos privados de libertad como "objeto de negociación" o como "rehenes", una declaración que ofrece a horas de la concesión de la medida de casa por cárcel al dirigente opositor Leopoldo López.

"No se puede usar a las personas privadas de libertad como si fuesen unos rehenes que pueden ser objeto de negociación, tal como lo hacen algunos grupos delictivos con las personas que secuestran. No se debe instrumentalizar un caso tan delicado y sensible para el país para tratar de legitimarse y mejorar su imagen", dijo Ortega.

La fiscal dio estas declaraciones al diario chileno La Tercera que fueron difundidas por el mismo Ministerio Público (MP) en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones de la funcionaria son difundidas horas después de que el presidente, Nicolás Maduro, dijera que la fiscal general "solicitó 30 años de cárcel" para López en el juicio en su contra y reiterara que el político fue "procesado, penado y preso por responsabilidad de la Fiscalía General de la República".

Ortega dijo al medio chileno que "paradójicamente, ahora pretenden usar ese caso como parte de la campaña contra el Ministerio Público, la cual es una institución independiente, donde cada fiscal lleva sus casos de manera autónoma según sus criterios que deben obedecer a hechos concretos que deben ser encuadrados a la estricta legalidad".

La funcionaria pidió en esta entrevista al referirse a los fiscales del MP: "Cada uno que asuma su rol y su responsabilidad, yo siempre he asumido las mías y lo seguiré haciendo".