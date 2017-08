Magistrados que nombró el Parlamento rechazan medidas contra alcaldes

"Advertimos que toda sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia sin nuestras firmas son absolutamente nulas, entre ellas las recientes decisiones contra la Asamblea Nacional (AN), la fiscal general de la República y los alcaldes", dice un comunicado de los jueces.



El Supremo venezolano ordenó en junio a 14 alcaldes y al gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, realizar todas las acciones necesarias para evitar el bloqueo de las vías y les advirtió que su incumplimiento podría derivar en penas de prisión.



Por esta razón, la alta corte ha dictado medidas de privativa de libertad contra cinco alcaldes.



Asimismo, la máxima corte también ha dictado sentencias contra la ex fiscal Luisa Ortega Díaz, de quien ha asegurado que hay méritos para que sea sometida un juicio y quien está acusada de delitos relacionados con la desestabilización de Estado.



Todas estas acciones son rechazadas por los magistrados, algunos de los cuales se encuentran denunciando fuera de Venezuela, la "persecución" de la son objetos por parte de las autoridades del Estado.



En el documento publicado también rechazan la congelación de sus cuentas y bienes y solicitan "la inmediata liberación del magistrado Ángel Zerpa, quien fue objeto de una detención arbitraria", y que además está siendo procesado por un tribunal militar "en franca violación de sus derechos humanos".



Los magistrados también reiteraron su "compromiso" con el pueblo venezolano y con la "defensa de la Constitución" y afirmaron que su ejercicio Venezuela caminará hacia "la autonomía y la independencia del poder judicial".



El pasado 21 julio, el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, eligió a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en una decisión no reconocida por el Gobierno y por los jueces en ejercicio de esta alta corte cuya legitimidad ha dejado de reconocer la Cámara.



Esta decisión del Legislativo fue adoptada en medio de una ola de protestas que inició el pasado 1 de abril, que han dejado más de 120 muertos, y que se agudizó con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).