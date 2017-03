Plan de siembra en zona centro está en riesgo

07:38 AM Directivos de Redsocampa indicaron que 15 mil campesinos e indígenas tienen como meta cultivar este año entre 35 y 40 mil hectáreas de maíz

Zobeida Salazar

Anaco.- Voceros de la Red Socialista de Agroproductores, Campesinos y Pueblos Indígenas de Anzoátegui (Redsocampa) indicaron que 15 mil pequeños productores de la zona centro del estado están de manos atadas porque no cuentan con recursos, insumos, maquinarias ni otros equipos para sembrar cereales.

El director regional de la organización, Gilberto Castillo, y otros directivos y miembros, entre ellos Ramón Gustavo Rondón, William Rodríguez y Petra Rojas, destacaron que el gremio se propuso este año cumplir con la meta de cultivar entre 35 mil y 40 mil hectáreas de maíz blanco y amarillo, en el ciclo norte-invierno que se inicia en mayo.

Pero advirtieron que este plan de siembra está en riesgo, debido a que hasta ahora no han contado con el apoyo que necesitan del gobierno local y regional, así como del Estado Mayor para la producción agrícola.

Indicaron que en 2016 estos campesinos e indígenas esperaban cultivar 32 mil hectáreas de cereal (maíz blanco y amarillo) en la zona centro y apenas lograron 600 hectáreas “y con sus propios recursos”.

“No había insumos en Agropatria. Aquí sólo se conseguía abono y urea; no había semillas, ni químicos, ni limpia- maíz para la siembra. No se contó con maquinarias porque la EPS de Aragua tiene la mayoría de los tractores dañados. No tenemos sistemas de riego (pozos de agua o lagunas) y la vialidad agrícola está en pésimo estado”.

Dijeron que tampoco cuentan con el apoyo de los bancos oficiales. “El Banco Agrícola sólo les dio financiamiento a dos productores en el estado”.

Indicaron que les vendieron las semillas de maíz en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (Inia) de El Tigre y a unos pocos productores. “Pero tuvimos que hacer trámites engorrosos, como recoger firmas para poder acceder a la compra”:

Destacaron que la situación no ha cambiado y que necesitan que se resuelvan todos estos problemas para poder producir alimentos para el país. “No tenemos condiciones para trabajar en el campo”.

“El año pasado, sólo un kilo de limpiamaíz costaba entre 20 y 25 mil bolívares, y ahora está más caro. Todos los insumos en negocios privados tienen precios exorbitantes y no se consiguen en Agropatria. Por una hora de deforestación los privados cobran hasta Bs 100 mil”.

Más problemas

Los productores indicaron que si este año no reciben apoyo, financiamientos (créditos), semillas, insumos, maquinarias, sistemas de riego y mejoras en vialidad, “de la meta establecida no vamos a poder cultivar ni mil hectáreas”.

Afirmaron que el gobierno regional y local, así como el Estado Mayor, tienen conocimiento de los problemas del campo en el estado, y hasta ahora no les han dado respuestas.

El Tiempo no pudo contactar al gobernador Nelson Moreno.