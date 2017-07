Renuncia columnista colombiano que propuso en escrito el asesinato de Maduro

EFE

El abogado colombiano Abelardo de la Espriella renunció a su columna en el diario El Heraldo, de Barranquilla, tras la polémica que desató en una nota publicada este domingo en la que propuso el asesinato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



De la Espriella, conocido como abogado defensor en algunos de los casos judiciales más sonados del país, justificó el hipotético asesinato de Maduro como un "acto patriótico" para garantizar la supervivencia de Venezuela.



La renuncia la confirmó hoy el director de El Heraldo, Marco Schwartz, quien declaró a RCN Radio que aceptó la dimisión del letrado, que tituló su columna dominical "Muerte al tirano".



"Llamé al autor de la columna para expresarle mi profundo desacuerdo, para transmitirle que esos principios no encajan en la línea que yo pretendo imprimir al periódico, no solo por el tema de la instigación al asesinato de un mandatario sino por otras afirmaciones que se hacen en esa columna y que yo considero irrespetuosas", explicó Schwartz.



El director del rotativo indicó que en la conversación, De la Espriella le expresó su voluntad de dimitir.



"Y esta mañana, tras una reflexión sobre todo lo ocurrido, y para no tomar una decisión tan en caliente sobre temas tan delicados, pues le he aceptado la dimisión", explicó Schwartz, quien admitió que "lamentablemente" leyó la columna "una vez publicada ayer domingo".



La columna generó un polémica en redes sociales donde numerosas personas manifestaron su indignación por el hecho de que se use a la prensa para instigar un asesinato.



Consultado si teme alguna reacción de Venezuela, Schwartz no descartó que "un señor como Maduro" se aferre a "cualquier columna, cualquier manifestación" para demostrar que "es víctima de una conspiración internacional".



Previamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó en un comunicado, sin referirse directamente a la columna del abogado, que "la libertad de expresión en Colombia, sin perder su enfoque informativo o crítico, debe darse en un marco de respeto a la vida, y sin promover la violencia".



"El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, ha condenado la violencia y la pérdida de vidas humanas en Venezuela. También ha instado en varias ocasiones a que se encuentre una solución pacífica y democrática a la crisis en el vecino país", indicó la Cancillería.



Maduro, que enfrenta desde hace 101 días manifestaciones opositoras que exigen su renuncia, critica con frecuencia a la prensa colombiana, así como al presidente Juan Manuel Santos.