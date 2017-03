Sala Constitucional puso límite a la inmunidad parlamentaria

09:41 AM El Tribunal Supremo de Justicia emitió ayer un fallo en el que ordena al presidente de la República, Nicolás Maduro, ejercer medidas para evitar un estado de conmoción

José Luis Carrillo

Caracas.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió ayer una sentencia en la que declara la nulidad, por inconstitucional, del acuerdo de respaldo a la Reactivación de Aplicación de la Carta Democrática Interamericana, aprobado por la Asamblea Nacional (AN) el pasado martes 21. La máxima corte también determinó que la inmunidad parlamentaria tiene límites.

Según los magistrados el beneficio legislativo que impide a los diputados ser detenidos o sujetos de una acción penal, no aplica para la actual AN por encontrarse en desacato.



“La inmunidad parlamentaria sólo ampara, conforme a lo previsto en el artículo 200 del Texto Fundamental, los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional) y, por ende, en ningún caso, frente a ilícitos constitucionales y penales (flagrantes)”, dice la sentencia.

En el texto se argumenta que en la AN existe una conducta que desconoce los valores superiores del ordenamiento jurídico, como son la paz, la independencia, la soberanía y la integridad territorial, los cuales constituyen actos de “Traición a la Patria”.

De igual forma, la Sala Constitucional ordenó al presidente Nicolás Maduro ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional.

Asimismo, ordenó que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, el jefe de Estado tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes para evitar un estado de conmoción.















Añade que, en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la AN, el Ejecutivo debe revisar excepcionalmente leyes como la Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y Contra la Corrupción, así como los códigos Penal, Procesal Penal y de Justicia Militar ya que “pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar”.



La sentencia se produce a partir de un recurso de nulidad interpuesto por el jefe de la bancada parlamentaria del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, ante el TSJ, el pasado 22 de marzo.



Rechazo

El jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Stalin González, manifestó su rechazo a la decisión del TSJ.



“Hoy lo que quiere el Gobierno es defenderse de la conmoción de un pueblo que quiere elecciones”, aseveró.



Añadió que el dictamen busca infundir miedo. “Irán a meter presos a 30 millones de venezolanos que quieren que el país cambie”, advirtió.



Expresó que la sentencia quiere militarizar al país y criticó que se le dieran poderes al Ejecutivo para legislar.



Destacó que el Gobierno mantiene una persecución contra el presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido, quien viajó a la OEA a pesar de que su pasaporte fue anulado.







Por su parte, el diputado a la AN Henry Ramos Allup, afirmó que la sentencia retrata al Gobierno como un “régimen que no respeta el Estado de derecho”.