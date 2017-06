Supremo venezolano declara inadmisible petición de usar subterráneo en protestas

EFE

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano declaró hoy inadmisible una demanda interpuesta contra el Ministerio de Transporte y el Metro de Caracas que solicita se permita a los "manifestantes de la oposición" utilizar el subterráneo durante sus concentraciones.



En un comunicado, la Sala Constitucional del máximo tribunal señaló que esta decisión, tomada ante una demanda "por intereses colectivos y difusos" contra el ministerio y el metro por parte de asociaciones civiles y abogados, "responde al resguardo que merecen los bienes e instalaciones del Sistema Metro de Caracas".



"Ante las múltiples agresiones que, de toda índole, ha sufrido la red de transporte masivo del Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, durante las manifestaciones de un sector de la población que no conforma el universo de usuarios que hace vida en los medios de transporte urbano y subterráneo", agregó.



El texto resaltó que "la demanda versa sobre un reclamo del servicio público, cuya pretensión solo puede ser satisfecha ante la jurisdicción contencioso administrativa mediante una acción de prestación de servicios públicos, y no a través de una demanda por intereses colectivos y difusos".



Por esta razón, afirma el TSJ, se declaró la "inadmisibilidad" de la demanda, "de conformidad con lo previsto en el artículo 150.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia".



Además, la sentencia ordena al procurador de Venezuela a que se cuantifiquen "los daños ocasionados a los bienes del Estado pertenecientes al Metro de Caracas, así como en otros medios de transporte" del país.



En ese sentido pidió que, "dentro de su autonomía, actúe ante los órganos respectivos y se establezcan las responsabilidades civiles y administrativas derivadas de esos daños, a objeto de no dejar impune el resarcimiento pecuniario de los daños a bienes del Estado venezolano".



El Metro de Caracas regularmente informa del cierre de varias de sus estaciones "en resguardo de usuarios, personal e instalaciones" cuando hay manifestaciones convocadas en zonas cercanas a sus instalaciones.



Desde hace 62 días se registra en Venezuela una ola de manifestaciones, a favor y en contra del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, algunas de las cuales han desencadenado en hechos violentos que hasta la fecha se saldan con 61 fallecidos, y un millar de heridos, según datos de la Fiscalía venezolana.