Venezuela ejercerá acciones internacionales tras declaración de vicepresidente colombiano

Redacción Web/ EFE

Caracas.- Este sábado, la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado en el que informó que "ejercerá las acciones que correspondan ante los órganos de justicia internacional" tras las declaraciones del vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, contra los ciudadanos venezolanos.

La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, posteó en su cuenta de Twitter que la nación tricolor "reitera enérgica protesta" por afirmaciones de Vargas Lleras en contra del pueblo venezolano.

"Las declaraciones del Sr. Vargas Lleras reinvindinca el término ofensivo, denigrante y ominoso de las oligarquías santanderistas para referirse al pueblo de Venezuela, y contrasta, de forma diametral, con la solidaridad y generosidad que el pueblo de Bolívar y Chávez ha tenido para con millones de hermanos colombianos...", reza parte del comunicado oficial.

Por su parte, el vicepresidente colombiano afirmó hoy que la legislación del país no permite entregar casas gratis a extranjeros y aseguró que no quiso ofender al pueblo venezolano al afirmar el pasado miércoles que la vivienda social no era "para los venecos", en referencia a los venezolanos.