Vicefiscal asegura que se prepara una emboscada contra fiscal general

González explicó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció ayer martes que convocará al diputado chavista Pedro Carreño, que solicitó ante la máxima corte el antejuicio de mérito a Ortega, y a los miembros del Poder Moral, al que pertenece la Fiscalía, a una audiencia pero, al no dar fecha, genera "inseguridad jurídica".



"¿Por qué? Porque el derecho a la defensa requiere contar con el tiempo suficiente, preparar la defensa, tener seguridad de cuál es el día que corresponde acudir ante el órgano jurisdiccional y eso ellos lo han dejado en el limbo", dijo el vicefiscal a la emisora privada Unión Radio.



En este sentido agregó: "No están preparando una audiencia, prácticamente pudiéramos decir que lo que están preparando es una emboscada porque no se sabe qué día va a ser la audiencia".



Señaló que el TSJ admitió la solicitud de enjuiciamiento de la fiscal basado en la supuesta "ignorancia de la Constitución" por parte de Ortega de acuerdo con los recursos que la funcionaria presentó ante el Supremo, desfavorables al Gobierno.



Recordó sobre este punto que los recursos de la fiscal fueron declarados "inadmisibles" por el máximo tribunal, que no analizó "el fondo" de los mismos y nunca señaló que existiera "ignorancia de la Constitución".



Cabe recordar que Ortega ha introducido recursos ante el TSJ en los que se opone a que el presidente Nicolás Maduro convoque a que se instale una Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magna sin hacer un referendo previo como se indica en la Constitución.



También solicitó un antejuicio de mérito contra los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ por considerar que fueron elegidos de forma irregular por el anterior Parlamento controlado por el chavismo.



"Los cuestionamientos constitucionales que formuló la doctora a través de las distintas acciones que interpuso ante el TSJ no fueron considerados al fondo, todos fueron rechazados, entonces ¿cómo va a ser ella juzgada por ignorancia de la Constitución?, ¿en base a qué?", se preguntó.



Dijo que Ortega "está consciente" de que en el país, supuestamente, "no hay garantías constitucionales", "no hay estado de derecho" y "realmente acceder a la Justicia es prácticamente inútil".



"Yo creo que la doctora Luisa Ortega ejercerá su defensa fundamentalmente convocando a la nación, convocando al país, a continuar en la defensa de la Constitución", aseguró.



El vicefiscal aseguró que este enjuiciamiento no puede acarrear medidas cautelares como la prohibición de salida del país ni la privación de libertad a la fiscal que, agregó, solo podría ser destituida por el Parlamento, controlado por la oposición.



El conflicto de poderes se produce en el marco de una ola de protestas a favor y en contra del Gobierno que hasta hoy ha dejado 75 fallecidos, cientos de heridos y detenidos.