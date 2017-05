Vladimir Padrino niega detención de militares por "descontento"

"Esa cifra especulativa no existe, no existe tal cantidad de oficiales por subversión, en lo absoluto", dijo Padrino, quien además es el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, sobre la denuncia hecha por dirigentes de la oposición venezolana.



"Eso es totalmente falso", añadió.



El general en jefe indicó, sin embargo, que lo que existe en curso es una investigación a tres oficiales subalternos que desertaron de la Fuerza Armada, y han solicitado asilo al Gobierno colombiano.



Estos oficiales están "en calidad de desertores de la Fuerza Armada, el Gobierno colombiano se pronunció sobre un posible asilo, cosa que corresponde al derecho internacional", indicó el jefe militar que, dijo, ha sostenido conversaciones al respecto con su par colombiano, Luis Carlos Villegas.



Padrino aseguró que no teme por una insurrección militar porque "eso está totalmente negado dentro de la Fuerza Armada".



El excandidato presidencial Henrique Capriles fue quien hizo pública la denuncia de los supuestos militares detenidos, según él, en una sede de Contrainteligencia Militar por haber expresado su "descontento" con la "represión" de los cuerpos de seguridad contra las manifestaciones opositoras.



Aseguró que estos oficiales fueron apresados por "haber dado una señal, una declaración, algún comentario de estar totalmente en desacuerdo con la actuación de la Guardia Nacional y la Policía Nacional en la salvaje represión que ha ocurrido" en las protestas opositores registradas en el último mes.



Capriles denunció además que los ministros de los Servicios Penitenciarios, Iris Varela, y de Interior, Néstor Reverol, supuestamente usan a presos para reprimir protestas antigubernamentales en la occidental ciudad de Maracaibo, otra denuncia que Padrino negó categóricamente.



"Es algo absurdo completamente", remarcó.



El ministro venezolano indicó "que todo grupo civil armado que esté actuando, está al margen de la ley", y que no tiene el respaldo de la Fuerza Armada "llámese como se llame".