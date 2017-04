Diputado Julio Borges contabiliza siete fallecidos por protestas

"A esta hora que estoy hablando, la cifra que tenemos de personas fallecidas son siete personas, siete personas que han fallecido por la violencia de un gobierno que niega la Constitución", afirmó a los periodistas Borges durante una concentración opositora en el oeste de Caracas.



El diputado no ofreció más detalles sobre los dos supuestos nuevos fallecidos e hizo un llamado a la fuerza armada del país "en función de lo que significa disolver los grupos paramilitares armados", que han sido señalados por supuestamente atacar protestas del antichavismo en la capital y el interior del país.



"Los grupos paramilitares, los colectivos armados van contra la esencia de la fuerza armada", sostuvo y pidió a los militares "disolver" estas organizaciones.



Borges reiteró su denuncia de que en Venezuela "se dio una ruptura constitucional que solo con elecciones puede resolverse" y llamó a los ciudadanos a seguir protestando para exigir respeto al Parlamento, declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



Las protestas antigubernamentales han dejado al menos cinco muertos, luego de que hoy la oposición venezolana y medios locales confirmaran el deceso de un joven que había resultado herido el martes durante una manifestación en el estado Lara (oeste), esto último confirmado por la Fiscalía.



El Ministerio Público (MP) ha confirmado la muerte de cuatro de esas víctimas y ha asegurado que todas participaban en protestas cuando perdieron la vida, aunque, según el Gobierno, uno de los fallecidos no se encontraba manifestándose cuando recibió un disparo de un policía de tránsito que no realizaba labores antidisturbios.