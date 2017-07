Director de Cicpc respondió amenaza de líder de colectivos de La Piedrita

EFE

Puerto La Cruz.- El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) se pronunció en su cuenta de Twitter sobre el video de Valentín Santana, líder de los grupos paramilitares de La Piedrita.

"En nombre de tod@s los funcionari@s que le recordaste a su madre, (vivas o no), para mí eres el protagonista del chiste de Emilio Lovera", publicó.

El también candidato a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por Caracas, pidió a los “colectivos” reforzar la seguridad y advirtió que, en caso de ser atacado o aprehendido, Caracas “se prenderá en candela”.

“Yo les advierto al Cicpc, ustedes osan tocar territorio La Piedrita, lo más seguro es que a mí me saquen muerto, pero yo no me les voy a arrodillar a ustedes (…) Hago un llamado a los colectivos a que redoblen la seguridad”, dijo en un video que fue difundido este jueves.