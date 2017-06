Guarenas se despidió de Neomar Lander

Con información de El Universal

Guarenas.- "En estos tiempos, uno se ha visto obligado a enterrar sueños, la muerte de Neomar, es eso: el entierro de un sueño, porque ese muchacho representaba muchas cosas y ahora siento un gran dolor por su pérdida. Cuando veo su lucha, entiendo el valor que se requiere para salir a defender un sueño sin miedos, él creía en una Venezuela mejor y luchaba por ella". De esta manera Marisol Moreira, vecina de Guarenas, expresó su pena durante el acto de despedida que hicieron al joven Neomar Lander (17), quien falleció el pasado miércoles.

Estudiantes, hombres, mujeres y niños caminaron hasta la plaza Bolívar, donde le rindieron homenaje al Lander.

"Él está orgulloso de lo que ha sembrado, estoy segura de eso. Él quería que todos siguiéramos en la calle, él nació bajo esta revolución, no llegó a votar pero luchaba por la democracia, nació con Chávez y murió con Maduro, con Neomar este gobierno desaparecerá", dijo su mamá Zugeimar Armas.

Alejandra, su hermana menor, dijo: Mi hermano antes de salir me dijo que luchara por él y por Venezuela y aquí estoy (…) Me da mucho dolor, lo vi sin el vidrio y que no me dijera nada me partió el corazón".

Un trío de flauta, clarinete y tambor acompañó al cortejo en su recorrido de regreso, caminata que recorrió la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, hasta el cementerio.

Nuevas pruebas

Mientras familiares, amigos y compañeros despedían a Lander, el vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, mostró nuevas pruebas que confirmarían la tesis del Estado sobre estallido de un artefacto como el causante de la muerte.



El Aissami dijo que Lander primero lanzó un mortero contra los funcionarios policiales, acción que habría provocado que otros se incendiaran y estallaran, explosión que terminó matándolo.



Además, insistió en acusar al diputado Miguel Pizarro de los hechos violentos.