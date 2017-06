"Me dejó de herencia a unos hijos guerreros"

09:08 AM Iba por la carretera de la Costa, a pocos minutos de Sabana de Uchire, municipio Bruzual, cuando recibió una cadena por el grupo de Whatsapp de su residencia

María Virginia Matute

Lechería.- Cada vez que pasa por la isla donde su hijo cayó de muerte siente de todo. “Es complejo. Es rabia, dolor, impotencia. No sé ni qué sentir”.

Zulimar Villegas, la madre de César Pereira, quien falleció hace un mes en una protesta antigubernamental, asegura que el sector El Peñonal de Lechería se convirtió en un lugar para drenar sus emociones.

Conoció a los muchachos, autodenominados de la “Resistencia”, la noche que enterró a su hijo (31 mayo). Al día siguiente comenzó a visitar la zona. Allí concedió la entrevista al equipo reporteril de El Mío.

Le ha tocado correr con ellos y huir de la represión de los funcionarios de seguridad. Asegura que la fuerza se la heredó César. “Se me fue un hijo, pero me dejó de herencia un montón de hijos guerreros”.

Suenan los disparos de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y las detonaciones de los morteros de los muchachos que protagonizan la batalla. Llegan al altar de su “héroe caído”. Le hablan, se persignan, le gritan, le piden fuerzas y hasta le dejan un cigarro y un café. Ahí, Zulimar se siente en confianza y habla con naturalidad.

El ánimo con el que se comunica con “sus resistentes” disminuye cuando le toca relatar cómo se enteró de lo que pasó con el mayor de sus tres hijos.

Iba por la carretera de la Costa, a pocos minutos de Sabana de Uchire, municipio Bruzual, cuando recibió una cadena por el grupo de Whatsapp de su residencia.

“En las protestas de El Peñón del Faro hirieron a un chamo en el abdomen. Dicen que se llama César Pereira”.

Cuenta que le pidió al chofer del Corolla, color plata, que la llevaba a Caracas para realizarse una cirugía estética, que se devolviera porque su hijo estaba herido. El hombre no accedió y ella se quedó en la alcabala de la población de Bruzual.

Allí paró a otro conductor que iba a El Tigre. Este la montó y dejó en el Centro de Especialidades Anzoátegui. “Había demasiada gente y me quedé impresionada. Un doctor, amigo de mi hijo, me dijo que César estaba grave, pero que iba a salir de esa”.

Le prometieron ser la primera en verlo cuando lo sacaran de quirófano.

”Tenía una metra en la ingle. Eso fue lo que le dispararon. Después de ser rechazado en el Seguro de Las Garzas por guarimbero, como dijeron los milicianos, fue que mi chamo resucitó”.

El recuerdo la hace llorar de forma incontrolable. “Le dije que se levantara, que no me dejara sola, porque su hermana se iba a graduar pronto y la tenía que ver. Ahora ella cumple años (ayer) y él me cumple un mes de muerto (hoy). Es duro celebrar con tanto dolor”.

“Yo estaba molesta con él porque me mintió. Él no vivía conmigo, pero hablaba con él a diario. Estudiaba Mercadeo en la mañana y Derecho por las noches en la Universidad Santa María”.

Asegura que no sabe cómo actuaría si viera al responsable de la muerte de César. “Quizá me quede callada, le pregunte por qué atacó a mi hijo. O lo golpeo por lo que hizo”.

Más oportunidades

Zulimar expresó que desde niño, su chamo sabía lo que quería. Dijo que amaba a Lechería y anhelaba ser alcalde. “Por eso se involucró tanto en la política”.

Luchaba también por sus hermanos. Mi hija es la más tranquila, pero el menor, que tiene 14 años, ha venido varias veces para acá, pero lo he tenido que correr. Ya perdí a un hijo y no voy a perder otro”.