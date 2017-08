Embajada de España en Venezuela sufrió ataque de presuntos motorizados

Caracas.- La Embajada de España en Venezuela sufrió hoy un ataque leve por parte de un motorista que arrojó tres explosivos de baja intensidad sobre sus áreas verdes que no causaron daños materiales o a personas.



El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, confirmó a Efe el ataque, reiteró que el incidente no causó lesiones en las personas que se encontraban en la sede diplomática o problemas de otra naturaleza y que las autoridades se han presentado a prestar toda la ayuda necesaria.



El suceso ocurrió pasadas las 14.00 (18.00 GMT), cuando dos personas a bordo de una motocicleta arrojaron estos explosivos caseros.



El Ministerio Público (MP) informó que inició todas las investigaciones necesarias para esclarecer el hecho que no dejó heridos a través la fiscalía 54 nacional.



Según el MP, agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se encuentran en el lugar colectando "evidencias de interés" y "practican otras experticias que permitan establecer las responsabilidades penales derivadas de este hecho".