Dos imputados, uno de ellos policía, por muerte de joven en protesta

Caracas.- El Ministerio Público venezolano indicó hoy que imputó a un hombre y en la próximas horas acusará también a un agente policial por la muerte de un joven en el oeste de Caracas durante una protesta.



La Fiscalía informó que Alexander Linares fue privado de libertad e imputado "por homicidio calificado, lesiones y agavillamiento (asociación para delinquir)", por la muerte del adolescente registrada el pasado 19 de abril en el centro de Caracas y será recluido en el penal El Rodeo III, cercano a la capital venezolana.



En una serie de mensajes publicados en la red social Twitter, la Fiscalía señaló que "por este mismo hecho será imputado en las próximas horas el funcionario de la policía del municipio Sucre, Jonathan Camacho". Medios nacionales señalan que pertenecía al grupo de colectivos armados denominado 5 de Marzo, situado en el sector San José de Cotiza, municipio Libertador.



El joven de 17 años recibió un disparo n la cabeza cuando se encontraba en una de varias concentraciones a las que convocó la oposición para protestar contra el Gobierno de Nicolás Maduro en el centro de Caracas.



El Ministerio Público no precisó detalles sobre los posibles móviles de la muerte o el nivel de responsabilidad de los implicados.



El cuerpo policial al que pertenece Camacho no tiene responsabilidad de actuación ni en el sector San Bernardino, del céntrico municipio Libertador de Caracas, ni en el control de manifestaciones y orden público.



Desde hace mes y medio, en Venezuela se desarrolla una ola de manifestaciones en contra del Gobierno de Nicolás Maduro y algunas de estas protestas han sido reprimidas y han degenerado en hechos de violencia que han dejado un saldo de 43 muertos y cientos de heridos y detenidos.



Tanto opositores como oficialistas se han acusado mutuamente de la responsabilidad de estas muertes, sin embargo, hasta el momento no se han hecho acusaciones formales que vinculen estas muertes a dirigentes políticos.