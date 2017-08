Familia del general preso, Raúl Baduel, lo visita tras 23 días sin noticias

Caracas.- Familiares del general venezolano preso Raúl Baduel pudieron visitarlo hoy en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, conocida como "La Tumba", después de 23 días sin verlo ni saber dónde estaba, dijo a Efe uno de los hijos del militar, crítico con el oficialismo.



"Anímicamente está muy bien, tiene unos kilos menos y no ha visto el sol desde el 7 de agosto. La alimentación dice que es regular, y también tiene la misma ropa que cuando se lo llevaron de la cárcel (militar) de Ramo Verde. Su condición física está bien", relató por teléfono Adolfo Baduel poco después del encuentro con su padre.



El hijo del militar -que ha solicitado "poder pasarle ropa, alimentos y medicinas"- describió el lugar donde su padre está recluido en solitario como una "celda blanca, pequeña" que "nada más tiene la cama".



La reunión, que duró una media hora, fue íntegramente filmada por agentes de Inteligencia, que no les permitieron la menor intimidad.



Raúl Baduel fue sacado hace más de tres semanas de su celda en el penal castrense de Ramo Verde (a las afueras de Caracas) por agentes de Contrainteligencia Militar que se lo llevaron a un lugar no especificado hasta hoy.



Sus familiares llevan desde entonces buscándole por varias cárceles y centros de detención de diversos puntos de Venezuela, sin que las autoridades a las que se dirigieron ofrecieran hasta este jueves una respuesta sobre su paradero.



"Recibimos una llamada de (el fiscal general) William (Tarek) Saab, que nos informó que íbamos a ver a nuestro padre y nos llevaron al Sebin de Plaza Venezuela, 'La Tumba'", contó su hijo, que aseguró que el general "se mantiene muy firme" pese a "la situación a la que está siendo sometido" en los sótanos de esta infraestructura.



El general fue llevado directamente de Ramo Verde a la sede del Sebin en el centro de Caracas.



"El traslado fue tal cual como fuimos informando, de manera violenta, lo amenazaron, pero no lo golpearon. Está siendo torturado, porque esto es una tortura psicológica, el aislamiento al que está siendo sometido", dijo.



Baudel fue en su momento uno de los hombres más cercanos del fallecido presidente y también militar Hugo Chávez, una relación que se rompió al mostrarse el general crítico con las decisiones políticas del comandante de la revolución bolivariana.



El militar fue detenido en 2009 y condenado a casi 8 años de cárcel por corrupción, y volvió a ser arrestado en enero de este año un día antes de que terminara de cumplir su pena en libertad condicional al ser acusado de delitos contra la "integridad de la nación", por los que se le abrió un nuevo proceso.



Poco después de que se lo llevaran este mes de Ramo Verde, medios oficialistas implicaron a Baduel en una supuesta rebelión militar de la que no se han conocido detalles.



Baduel fue titular del Ministerio de Defensa entre 2006 y 2007, y está considerado el artífice de la vuelta a la Presidencia de Chávez tras el golpe de Estado que le derrocó durante 48 horas en abril de 2002, cuando el general se negó a sumar a sus tropas a la revuelta contra el presidente.



Uno de los hijos del general, Raúl Emilio, está preso desde 2014, cuando fue detenido mientras participaba en una protesta contra el Gobierno que desembocó en violencia y se le condenó a 8 años de cárcel.



Familiares y abogados denuncian que Baduel "está preso por defender la Constitución". El general y su hijo preso son, según la organización pro derechos humanos Foro Penal, dos de los casi 600 presos políticos que hay actualmente en centros de reclusión venezolanos.