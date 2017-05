Otorgan "libertad plena" a estudiantes detenidos tras manifestaciones en Barcelona

Redacción

Puerto La Cruz.- El abogado Manuel Ferreira informó este sábado que dejaron en libertad a los tres estudiantes de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (Ugma) que fueron detenidos tras las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro registradas el pasado miércoles en Barcelona.

Desde el Palacio de Justicia de la capital anzoatiguense, el jurista publicó un video en su cuenta de Twitter donde explica los motivos por los cuales el “juez decidió darle (a los estudiantes) la libertad plena que había solicitado el Ministerio Público”. También destacó la labor de las abogadas Yulima Acosta y Arelis Ayala.

Fueron puestos en libertad “por no haber delito alguno en protestar pacíficamente, por no haber delito alguno en las actas policiales, por no existir ningún tipo de elemento de interés criminalístico que vincule a estos jóvenes estudiantes con algún hecho delictivo”.

“La doctora Yulima Acosta y la doctora Arelis Ayala hicieron una estupenda defensa... Nos reconciliamos con la verdad, nos reconciliamos con la justicia y seguiremos adelante Venezuela hasta que el cambio se sienta, porque Venezuela vale la pena”.

El alcalde de Lechería, Gustavo Marcano, también se pronunció en su cuenta de Twitter sobre la libertad de los universitarios. De esta manera, los 16 detenidos en Barcelona tras las manifestaciones del pasado miércoles fueron puestos en libertad.