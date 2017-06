TSJ rechaza recurso de la fiscal contra Constituyente que impulsa Maduro

EFE

Caracas.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela rechazó hoy un recurso interpuesto por la fiscal general, Luisa Ortega, en el que solicitó aclarar una sentencia que dio luz verde al jefe de Estado, Nicolás Maduro, para que arranque un proceso de cambio de Constitución sin consulta previa.



La Sala Constitucional del TSJ "declara inadmisible, por falta de legitimación, la solicitud de aclaratoria de la sentencia número 378, dictada el 31 de mayo de 2017", reza la decisión publicada en la página web de la alta corte.



Aunque el máximo tribunal no agregó detalles en su decisión, entre las "consideraciones para decidir" citó varios casos en los que la fiscal general ha interpuesto otros recursos y, "a pesar de invocar su condición de representante del interés general y del orden público", no ha tenido éxito.



El Supremo resolvió el pasado miércoles que Maduro está capacitado para impulsar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que redactará un nuevo ordenamiento jurídico, sin que haya una consulta previa, al analizar "una demanda de interpretación" respecto a quién le corresponde convocar ese mecanismo.



En el fallo se indica que la Sala Constitucional consideró "que no es necesario, ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria" de la ANC.



Tras ello, Ortega acudió el pasado jueves al TSJ para pedir una aclaratoria de esta sentencia y dijo estar "suficientemente facultada para este acto".



La fiscal se ha distanciado del Gobierno en los últimos meses al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y, luego, al rechazar la intención del jefe de Estado de cambiar la Carta Magna.



Con todo, el chavismo ha ampliado las bases de este proceso y el lunes solicitó al Consejo Nacional Electoral incluir un exhorto a la ANC para que el nuevo texto constitucional sea sometido a un referendo aprobatorio al final.