Los habitantes de la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela se surten de agua con camiones cisternas / Foto: Cortesía de el-nacional.com

Carlos Chacón, concejal del municipio Simón Bolívar del estado Táchira, informó que 50 habitantes de los sectores Libertadores de América y Los Próceres de esa jurisdicción ubicada en la frontera entre Venezuela y Colombia padecen hepatitis A, debido a la falta de agua potable en esa zona.

En un diálogo con la periodista Eleonara Delgado, de el-nacional.com, Chacón indicó que en lo que va de año estas poblaciones sólo recibieron agua a través de las tuberías por tres días seguidos. Eso sucedió hace dos meses.

La última vez que el servicio funcionó de manera normal fue el 22 de diciembre de 2017.

“Al no existir agua potable es fácil para cualquier virus expandirse, esa cifra de 50 personas puede hasta duplicarse. No tenemos una cifra exacta ya que no existe ni información oficial y varias de estas personas han sido atendidas en centros de salud privados”, explicó Chacón.

Los ciudadanos se surten del recurso hídrico a través de camiones cisternas, con el peligro de no saber si el mismo es apto para el consumo humano.

San Antonio del Táchira / Redacción Web

