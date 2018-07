Bancos solo cancelaron en efectivo una parte de las pensiones

Adultos mayores deben soportar malos tratos en las agencias bancarias / Foto: Yerucxa Guzmán

Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) en la zona norte del estado se fueron a casa con menos de la mitad de lo depositado en sus cuentas, pues de los ocho millones 400 mil bolívares que tenían sólo les permitieron retirar en efectivo dos millones. El total correspondía a la cancelación del retroactivo de los meses de junio y julio, más el pago de agosto.

Las razones para imponer el límite de retiro fueron varias, según voceros de las entidades bancarias.

En Puerto La Cruz aseguraron que “por orden de Caracas” sólo darían esa cantidad. En Barcelona la excusa fue que “el camión no trajo suficiente dinero y hubo un error de cálculo”.

Los jubilados se quejaron por esta situación y cada adulto mayor tenía una historia que contar sobre lo complicado que les resulta cobrar su dinero.

María Ubán, de 80 años de edad, se encontraba, con un collarín, en la mitad de una larga fila en el banco Bicentenario ubicado en la avenida Municipal de Puerto La Cruz, cerca de la Torre BCO. “Aquí los viejitos les pagan a los policías para que los pasen y yo me pregunto, si el dinero no alcanza para nada, sobornando a medio mundo qué les quedará”, cuestionó.

Ubán no llega tan temprano al banco, porque aseguró “no estar para esos trotes”. En cambio, Porfirio Figueroa estaba en las puertas de la sede financiera desde las 4:00 de la madrugada. Con su gorrita puesta exclamaba que los trabajadores de la compañía de vigilancia interna se prestaban para la “sinvergüenzura”.

“El subgerente maltrata a la gente, los de seguridad meten caleta las libretas y, de paso, si reclamamos, abren más tarde como castigo”, denunció.

Al recorrer la cola sólo se podían observar expresiones de desespero e indignación. “Bachaquean números de listas que inventan y hasta nos sacan para meter pacas de azúcar”, denunció un adulto mayor al ver pasar al el equipo de El Tiempo.

Economía

Minerva Vargas, de 62 años de edad, no paraba de preguntarse qué compraría con los dos millones de bolívares en efectivo, pues no podía gastar el resto del dinero por punto de venta, ya que no cuenta con tarjeta de débito. “Ni para tener el cafecito de la casa me rendirá, yo quiero comer y cómo hago con eso”, expresó.

Para poder llevar alimentos a sus casas, los pensionados la tendrán difícil.

Proteínas como el pollo superan los tres millones por kilogramo. Apenas les alcanzará para las patas de ave, cuyos mil gramos tienen un costo de Bs un millón 500 mil.

“Si me quiero comprar un arroz no puedo, si quiero yuca tendré que comprar un kilo nada más y rendirlo para todo el mes”, dijo con tristeza una dama apoyada en una andadera.

Puerto La Cruz / Yerucxa Guzmán

Share This:



































Comentarios