@guarolarte me envió este video y dije: -no lo publicaré. Los haters van a decir que es propaganda ???? aunque en Vzla no venda discos, aunque en mi país no haya hecho conciertos en dos años, aunque allá la autoría no sea negocio, las plataformas digitales estén ausentes y para mí no haya provecho laboral-. Pero ¿importa el qué dirán cuando hay tanto qué exponer? 1.Los que dicen que los que se van son cobardes no saben que hace falta valentía para empezar de cero en otro lugar. Hay quienes caminan más de 500 kms buscando un mejor futuro porque en su tierra no ven progreso. Las penurias de esos viajes son: el robo de las pertenencias, deterioro crítico de la salud, riesgo de secuestro y trata, maltrato por parte de autoridades y más. 2.”Carcelén” es un terminal de pasajeros en Quito donde vzlanos que emigran se agrupan en la interperie, expuestos, unos en carpas, otros sin techo y en el piso, con poco aseo personal porque el baño cuesta 4$ y hay familias de hasta 5 personas a las que se les hace difícil generar 20$ para cumplir con sus necesidades y ducharse. 3.-Los “Anti-xenófobos” deben saber que son quiteños los que se están encargando de llevar comida a los paisanos, gracias a ellos nuestros coterráneos comen cada día hasta que resuelven su ruta. 4.Nuevos emigrantes, traten de no llegar a un sitio que no es suyo a imponerse, a gritar aspectos negativos del lugar, a sentirse superiores, a burlarse de costumbres o acentos con actitud déspota y prepotente, o a menospreciar al país donde se plantaron. El agradecimiento y la humildad abren muchas puertas. 5.”Gobierno de Vzla”, no abandonen a quienes se van, porque se van por su culpa. Hay muchos refugios de nuestra gente en el exterior, colaboren en mejorar las condiciones en las que se encuentran. Nunca es tarde para hacer algo positivo. 6.Al que dice que no hace nada por nadie porque no le interesa ser grabado y asegura que esa es la intención de los que sí queremos hacer, puede usar sus redes para mostrar selfies, ropa, viajes, memes, etc. ese IG es suyo, yo por mi lado quiero contagiar al mundo con el impulso de ayudar al prójimo. Trate de no fastidiar con críticas destructivas. Haga algo bueno o haga silencio.

