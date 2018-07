Director de “Guardians 3” fue despedido por viejos tuits

La actual cuenta de Gunn en Twitter está llena de mensajes políticos de izquierda / Foto: AP

James Gunn fue despedido como director de “Guardians of the Galaxy Vol. 3” debido a viejos tuits que emergieron recientemente en los que hizo chistes sobre temas como pedofilia y violación.

El presidente de Walt Disney Studios, Alan Horn, anunció el despido el viernes.

“Las actitudes y declaraciones ofensivas descubiertas en el feed de Twitter de James son indefendibles e inconsecuentes con los valores de nuestro estudio, y hemos roto nuestra relación laboral con él”, dijo Horn en un comunicado.

Gunn fue guionista y director de la franquicia de “Guardians of the Galaxy” desde el principio, convirtiendo un oscuro título de Marvel Comics sobre un grupo de desadaptados multicoloridos en una ópera espacial repleta de comedia y música retro que hizo de Chris Pratt un astro del cine. Las primeras dos películas la serie han facturado más de 1.500 millones de dólares en la taquilla mundial.

Gunn se disculpó el viernes por los viejos tuits tras su despido, haciendo eco de sentimientos similares expresados el día previo en Twitter.

“Mis palabras de hace casi una década fueron, en aquel momento, esfuerzos totalmente fallidos y desafortunados de ser provocador. Me he arrepentido de ellas por muchos años desde entonces — no solo porque fueron estúpidas, para nada graciosas, extremadamente insensibles, y ciertamente no provocadoras como había esperado, sino también porque no reflejan la persona que soy hoy o que he sido por un tiempo”, dijo Gunn en un comunicado. “A pesar de todo el tiempo que ha pasado, entiendo y acepto la decisión corporativa que se tomó hoy. Aun todos estos años después, asumo la total responsabilidad por el modo en que me conduje entonces”.

La actual cuenta de Gunn en Twitter está llena de mensajes políticos de izquierda, y algunos de derecha con los que ha discutido encontraron y promovieron los tuits hechos entre 2008 y 2011 que llevaron a su despido.

Disney no anunció un reemplazo para el director de “Guardians of the Galaxy Vol. 3”. Gunn estaba escribiendo el guion y no está claro qué tanto avanzó ni si se contratarán nuevos guionistas para terminarlo. Marvel Studios no ha anunciado una fecha de estreno, aunque Gunn dijo que su meta era el 2020.

Además de Pratt, las películas de “Guardians” cuentan con las actuaciones de Zoe Saldaña y Dave Bautista, y las voces de Bradley Cooper y Vin Diesel.

Los personajes también fueron una parte esencial del megaéxito de Disney y Marvel “Avengers: Infinity War” este año.

