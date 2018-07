El Deportivo Anzoátegui confirmó el regreso del arquero Ángel Hernandez

El guardameta caraqueño vuelve a las filas del conjunto oriental luego de haber conquistado la Copa Venezuela en el año 2009 con el club aurirrojo (Foto: Cortesía)

El Deportivo Anzoategui confirmó la contratación oficial del arquero Ángel Hernández para el clausura 2018 y toda la temporada 2019. El jugador inició su carrera profesional en el DANZ en el año 2003 y jugó hasta el 2009 con el cuadro oriental.

Hernández, de 38 años, 1.88 mts, nacido en Caracas, viene de jugar el Apertura 2018 con Academia puerto Cabello. Antes formo filas en Monagas SC Campeón, Petare FC, Estudiantes de Mérida, Tucanes de Amazonas, Zulia FC, Aragua FC, Trujillanos FC, SD Centro Ítalo y Mineros de Guayana.

Sobre su regreso al Deportivo, Hernandez declaró estar “Contento de regresar al Deportivo Anzoátegui y poder jugar ante el público donde inicie mi carrera profesional y donde obtuve mi primer título en primera división como lo fue la Copa Venezuela en el 2009, para mí se trata de un reto muy bonito y vine a echar una mano para contribuir a hacer más competitivo al equipo”.

“Otro detalle que influyó en mi regreso fue la cercanía con mi familia aquí en Puerto La Cruz, eso sin duda es un plus que me ayudará a dar el máximo en todas las situaciones en donde el equipo me necesite”, cerró Hernández.

