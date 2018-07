Presidente Trump desafía amenazas del régimen iraní

Donald Trump, elevó el tono de la retórica contra el gobierno iraní y advirtió acciones contundentes / Foto: Internet

Fuentes cercanas al gobierno iraní descartaron hoy la posibilidad de que el beligerante intercambio entre los presidentes de Estados Unidos e Irán pueda derivar en un conflicto militar, aunque expresaron su creciente preocupación porque las sanciones estadounidenses dañen su frágil economía.

Las declaraciones surgen tras los mensajes colgados por ambos mandatarios a través desde sus cuentas en la red social Twitter. “Estados Unidos debe entender bien que la paz con Irán es la madre de todas las paces, y que la guerra con Irán es la madre de todas las guerras”, dijo Hasán Ruhani, a lo que Donald Trump respondió: “Nunca amenace a Estados Unidos de nuevo o sufrirá consecuencias como pocos en la historia han sufrido antes”.

Sarah Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, advirtió que Trump no va a tolerar una retórica crítica por parte de Irán, pero afirmó que el dirigente no está aumentando las tensiones entre estas naciones. “Si alguien está incitando a algo, no vean más allá de Irán”, dijo.

Reacciones

La agencia de noticias estatal iraní, IRNA, describió el tuit de Trump como una “reacción pasiva” a las palabras de Ruhani. Un titular en un diario local citó a Ruhani diciendo: “Sr. Trump, no juegue con la cola del león”, mientras los residentes reaccionaron con calma al intercambio.

El destacado analista político iraní Seed Leilaz restó importancia a la retórica apuntando que, en su opinión, era “la tormenta antes de la calma”, dijo además que no estaba “preocupado por las declaraciones y que “ni Irán, ni ningún otro país está interesado en una escalada de las tensiones en la región”.

Trump tiene un historial de tuits incendiarios que parecen intensificar rápidamente las largas disputas con líderes de naciones enfrentadas con Estados Unidos.

Teherán/AP

