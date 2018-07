La anarquía reina entre los transportistas

Desde hace dos semanas, transportistas tampoco quieren aceptar los billetes de Bs 500 y Bs 1.000 / Foto: Archivo

Al incumplimiento de las rutas y el sobreprecio en las tarifas que desde hace meses vienen implementando los transportistas, se suma una acción más: desde hace dos semanas no aceptan los billetes de Bs 500 y Bs 1.000, los dos de más baja denominación del actual cono monetario.

“Cada vez la situación se pone más insostenible. Pareciera que no hay Gobierno. Ahora los conductores y colectores se paran en la puerta para que uno cancele el monto que mejor les parezca -Bs 10 mil, 15 mil bolívares y hasta Bs 20 mil en autobuses- en billetes que sean de Bs 5 mil para arriba. Si no los tenemos, no subimos”, expresó la obrera Yulitza Astudillo, quien todos los días se moviliza entre Barcelona y Puerto La Cruz para dirigirse a

su puesto de trabajo.

Para el operador José Aguilera, la puesta fuera de circulación del papel moneda no es más que una falta de autoridad.

“¿Quién le pone el cascabel al gato? Desde hace meses venimos sufriendo esta situación, pues los mismos comerciantes y choferes sacaron del mercado los billetes de Bs 5, Bs 10, Bs 20, Bs 50 y Bs 100, y nadie les dijo nada. Ahora estos no tienen mucho tiempo, no hay casi efectivo en la calle y tampoco los quieren utilizar”, comentó indignado Aguilera.

Operativos

El presidente de la Mancomunidad de Transporte y Tránsito Urbano (Mttu), Manuel Tocuyo, informó que diariamente realizan operativos en Barcelona, Puerto La Cruz, Guanta y Crucero de Lechería para garantizar que los transportistas cumplan con lo establecido en gaceta.

“Hacemos un trabajo en conjunto con la policía nacional, estadal y las municipales. También se suma la Guardia Nacional y los fiscales de tránsito. Eso es diariamente, en diferentes puntos y sin horarios”.

Explicó que trabajan bajo tres vértices que son la educación, control y cumplimiento de las rutas.

“A los conductores que por primera vez son denunciados y capturados, se les da una charla educativa. Si reinciden son sancionados por los policías homologados en tránsito. En la tercera oportunidad, los dejamos que cumplan la ruta y pasa, entre otras cosas, por el sistema de educación”.

Tocuyo mencionó que los operativos también sirven para abordar a los transportistas con la finalizad de avanzar en el censo que realiza el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt) para los que laboran de forma pública y privada.

Barcelona / Elisa Gómez

