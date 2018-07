Criolla Claudymar Sequera cosechó presea dorada en Barranquilla 2018

Claudymar Sequera, de 19 años, se consagró en la categoría -61 kilogramos / Foto: Prensa COV / Cortesía

La karateca Claudymar Sequera consechó la noche del viernes una medalla de oro para Venezuela en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, al imponerse en la modalidad kumite de la categoría -61 kilogramos.

Según una nota del departamento de prensa del Comité Olímpico Venezolano (COV), la criolla se acreditó la presea tras vencer 9-5 a la dominicana Karina Díaz en la gran final.

La atleta, de 19 años y amante de la disciplina desde su niñez, se consagró en el tatami del Coliseo Colegio Marymount de la ciudad colombiana.

“Desde que me levanté hoy (el viernes) estaba muy nerviosa, porque me tocó el grupo más fuerte. Yo aún soy juvenil, debía medirme frente a chicas muy experimentadas, me correspondía darlo todo en el tatami”, comentó Sequera.

“Comencé bien el combate, la chica casi me remonta, tuve que calmarme, centrarme y gracias a Dios salió todo bien”, explicó la atleta patria al ser consultada sobre la pugna contra la quisqueyana. “Todo valió la pena, los entrenamientos mañana, tarde y noche, los llantos. Es una emoción inexplicable”.

Fútbol femenino

La selección nacional de fútbol femenino cayó 3-1 ante México en la instancia semifinal.

Los tantos aztecas fueron obra de Mónica Ocampo (25’), María Sánchez (71’) y Yamile Franco (81’).

Paola Villamizar (54’) descontó por la agrupación derrotada.

La Vinotinto enfrentará el lunes, a las 6:00 pm, a Trinidad y Tobago en el cotejo por el metal broncíneo.

