“Mission: Impossible-Fallout” lidera taquilla de Estados Unidos y Canadá

Tom Cruise (centro) encarna a Ethan Hunt en la sexta entrega de la saga "Mission Imposible" / Foto: AP

La gente acudió a las salas a ver al actor Tom Cruise como Ethan Hunt por sexta ocasión en “Mission: Impossible-Fallout”, la cual ocupó sin dificultades la primera posición de la taquilla de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con estimados publicados el domingo.

“Fallout” recaudó 61,5 millones de dólares en 4.386 cines de Estados Unidos y Canadá. Es la mayor cantidad reunida de la saga, que ha juntado a nivel internacional 2.800 millones de dólares, y también representa uno de los éxitos más grandes para Cruise.

“Mamma Mia! Here We Go Again” se colocó en el segundo sitio con 15 millones, mientras que “The Equalizer 2” cayó a la tercera posición con 14 millones.

“Hotel Transylvania 3: Summer Vacation” ocupó el cuarto lugar con 12,3 millones.

La cinta animada “Teen Titans Go! To the Movies” fue la única que se estrenó el mismo fin de semana que “Fallout”. La cinta producida por los estudios Warner Bros. Recaudó 10,5 millones y aterrizó en la quinta posición.

