Nativa Rosa Rodríguez se coronó en lanzamiento del martillo

Rosa Rodríguez, lanzadora de martillo, consiguió la sexta presea de oro criolla en atletismo / Foto: Prensa COV

La lanzadora de martillo venezolana Rosa Rodríguez destacó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, al darle el domingo al país una medalla dorada en el atletismo femenino.

Rodríguez dejó registro de 67,91 metros (m), lo que le permitió ubicarse en la cima, de acuerdo con una nota del departamento de prensa del Comité Olímpico Venezolano (COV).

Las cubanas Elianis Despaigne (64,40 m) y Yaritza Martínez (61,44 m) se quedaron con los galardones de plata y bronce, respectivamente.

“Este es el resultado de creer y mantenerse enfocado en una meta a pesar de las dificultades”, comentó Rodríguez, quien se concentró durante 27 días en la ciudad colombiana, previo al certamen. “Valió la pena el calor, el trabajo, el sacrificio”.

“Tal vez la marca no era lo que esperaba, pero estoy satisfecha porque el objetivo que era ganar el oro se logró”, festejó la deportista larense, que se erigió como en la sexta medallista dorada en la especialidad de la nación en la historia de la justa internacional.

Ecuestre

En el ecuestre, Pablo Barrios brilló al colgarse dos doradas: una en salto individual y otra en Overall.

Emanuel Andrade acompañó a Barrios en el podio de salto individual, al ocupar la tercera casilla con tiempo de 41.55. El primero lideró la prueba con crono de 41.00.

“Nuestro jinete (Barrios) fue el mejor en todo el evento. No me puedo sentir más orgullosa con la actuación de hoy. Y no puedo estar más feliz por mi país”, expresó Patricia Velutini, presidenta de la Federación Venezolana de Ecuestre (FVE).

En esta disciplina, la tropa patria conquistó cuatro galardones: dos áureos y dos broncíneos.

Valencia / Redacción Web

