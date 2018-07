Persisten las fallas en el suministro de agua potable en la zona norte

Vecinos, de distintos sectores, deben recurrir a los camiones cisternas o tomas bajas para surtirse de agua / Foto: Arturo Ramírez

Con o sin comunicado difundido por la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), los vecinos de la zona metropolitana del estado Anzoátegui reportaron que persisten las fallas en el suministro de agua potable, las cuales se han agravado en los dos últimos meses.

Indicaron que este domingo, la empresa informó por las redes sociales que “debido a las fuertes precipitaciones en las cabeceras de los ríos”, habían tenido que paralizar las plantas potabilizadoras de El Rincón y José Antonio Anzoátegui por los altos niveles de turbidez, cuando varios sectores de los municipios Bolívar, Sotillo, Guanta y Urbaneja ya tienen más de ocho semanas sin recibir el fluido normal por las tuberías.

“Cada vez el servicio está más caótico. Entre la 1:00 y las 3:00 am es que llega el agua por gravedad, y esta semana dura unas horas más si uno prende la bomba hidráulica”, comentó indignada, una vecina de las residencias Princesa de Gales, ubicada en el sector Tronconal II de Barcelona.

Aunque no quiso revelar su nombre, la sexagenaria indicó que “pasa las de Caín” para realizar los oficios del hogar, bañarse y tomar agua.

“Gracias a Dios, a una vecina que está en la parte más baja siempre le llega el agua y allí vamos todos a surtirnos con botellones para la cocina”, expresó.

Moradores de Barrio Sucre, El Espejo, El Esfuerzo, La Ponderosa, Mesones y Viñedo también se quejaron por la falta de agua; mientras que en Lechería, Guanta y Sotillo no se quedaron atrás.

“En Las Charas nos dicen que desde hace dos meses las bombas no sirven, pues se han ido quemando”, expresó, molesto, el habitante Nelson Santamaría.

Señaló que los residentes deben cancelar, mínimo, Bs un millón 500 mil por llenar un tambor de 200 litros, o esperar que llueva o baje líquido hasta el manantial que hay en Las Delicias, para poder surtirse.

“Es horrible esta situación. Uno tiene que andar en carretilla, a pie o como sea, buscando un tobo de agua, porque cuando la van a soltar no avisan y no da chance de llenar mucho”.

Solución

Mediante publicaciones en sus cuentas oficiales de las redes sociales, Hidrocaribe informó desde tempranas horas de este lunes, que en la planta El Rincón arrancó el equipo #1 para realizar la distribución; mientras que la planta José Antonio Anzoátegui, al mismo tiempo, trataba de normalizar el suministro hacia los sectores de la línea 1 y 2, así como en la zona sur de Barcelona.

Un trabajador, quien prefirió no identificarse por no estar autorizado para declarar, manifestó que el servicio tiene que ser suspendido cuando hay turbidez, para que los filtros no sufran peores daños ante el barro.

“Si se tapan, después las paradas podrían ser más largas, por eso es mejor paralizar la distribución a tiempo”.

Indicó que con la colocación del sulfato, químico que actualmente utilizan para la potabilización, desde el mediodía fue aclarada el agua.

En cuanto a las faltas de servicio en los últimos meses, el trabajador mencionó que se deben a averías en algunos equipos de las plantas de la zona.

“Siempre han existido fallas, lo que pasa es que ahora cuando mandamos los equipos a taller tardan más debido a la dificultad para conseguir repuestos. Por eso es que se baja la presión en el suministro. Sin embargo, siempre tratamos de abastecer”.

Puerto La Cruz / Elisa Gómez

Share This:



































Comentarios