Transportistas definirán si participarán en censo de vehículos con el carnet de la patria

Transportistas aseguran que fueron censados hace dos años y no han recibido ningún tipo de beneficios / Foto: Internet

Como una “falta de respeto” consideró el gremio de transportistas de Caracas la decisión anunciada por el presidente Nicolás Maduro de realizar un ceso nacional de vehículos a través del Carnet de la Patria, para la regularización de la venta de gasolina, por lo que se reunirán entre los días martes y miércoles de esta semana para definir si participarán o no, así lo informó el presidente del gremio que representa a este sector en Bloque Oeste de la capital del país, Hugo Ocando.

“Es una burla que estén hablando de un censo cuando hace dos años ya lo hicieron y nos obligaron a sacar el carnet de la patria porque si no, no nos vendían insumos. Nosotros ya estamos censados, tenemos el carnet y nos tienen arrodillados ante el Gobierno porque son quienes controlan los dólares e insumos (…) lamentablemente tenemos que aceptar todas esas humillaciones para ver si funcionamos o no, pero es una falta de respeto al transportista y al usuario porque cada día hay más unidades paradas esperando acciones”, expresó Ocando.

Cementerio de unidades

El transportista alertó que el 90% de las unidades de servicio público que se encuentran paralizadas, y cree que mientras se lleven a cabo estas reuniones que plantea el Gobierno, más de éstas seguirán deteniendo sus labores.

El gremio sostiene que el aumento de gasolina “es algo inevitable”, sobre todo con la entrada del nuevo cono monetario que no posee piezas para costear el servicio, pero advirtió que eso al sector transporte “no nos preocupa tanto como un aumento de un caucho que cuesta entre 300 y 1.000 millones de bolívares, son medidas dilatorias”, refirió.

El Universal / Redacción Web.

Share This:



































Comentarios