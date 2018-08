Este viernes se estrena ‘Solo’ la historia del surfista Álvaro Vizcaíno

Los hechos que cuenta Solo, la película basada en la historia real del surfista Álvaro Vizcaíno que se estrena este viernes 3 de agosto, sucedieron en el año 2014 en Punta Paloma, una de las zonas costeras más inaccesibles de Fuerteventura (España). Tras resbalar en una duna, cayó hasta un precipicio, donde quedó colgado durante interminables minutos a seis metros de la superficie del mar.

“Sabía que me caería y que tenía un 50 por ciento de posibilidades de salir malherido y otro 50 de morir. Empecé a contar los segundos que separaban cada ola y me tiré de lado para intentar no hacerme daño en la columna”, relató.

La historia llega a la gran pantalla dirigida por Hugo Stuven y protagonizada por Alain Hernández y Aura Garrido y pretende ser “un reflejo de la fuerza interna del ser humano en momentos límite”.

La película

El cineasta conocido de Vizcaíno, escuchó la historia en primera persona y sintió la necesidad imperiosa de llevarla a la gran pantalla. “Lo que más me atrajo desde el principio fue la parte emocional, la sensación de pérdida y la culpabilidad que sintió Álvaro. Y la parte física es espectacular, claro, así que me dije, no sé cómo se va a rodar esto pero tengo que hacerlo”, dijo.

Lo más fácil y cómodo hubiera sido replicar las condiciones del mar en una piscina o en estudio, pero Stuven quería rodar en los lugares reales en los que tuvo lugar la peripecia. “Queríamos contar esta historia desde la verdad, más allá de los personajes, queríamos que el lugar donde se desarrolla todo fuera real. No hay ni peces por ordenador, todo es real, todo estaba allí”, declaró Stuven.

Memorias

En su lucha por sobrevivir, dada la falta de agua potable, el cansancio extremo y la pérdida de sangre, Vizcaíno también se enfrentó a alucinaciones y experiencias de psicología transpersonal. “Llegué a hablarme en tercera persona. En momentos de somnolencia me oía a mí mismo en voz alta decir ‘Álvaro, ayúdale que le duele’. Me cogía la mano y de repente me daba cuenta, ¿pero qué estaba haciendo? son mecanismos de nuestra mente para aislarse del dolor”, relató.

Vizcaíno, que se define como buscavidas, al ser consultado sobre su relación con el mar, tras esta experiencia asegura, “el surf es una experiencia en la que te expones, el mar es todopoderoso y tú no eres nada. Puedes intentar adaptarte a lo que te va viniendo, pero sabiendo que los elementos naturales son impredecibles. Sigo metiéndome y encantado, la verdad”, comentó.

