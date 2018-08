Exministro Navarro considera “discriminatoria” venta de gasolina por carnet de la patria

Héctor Navarro advierte un posible racionamiento de gasolina en el país / Foto: Internet

El exministro de las carteras de Energía y Educación, Héctor Navarro, advierte que en Venezuela vendrá un “racionamiento” de combustible pues “no hay suficiente” para la demanda y sentenció como “discriminatorio” que el Gobierno nacional pretenda vender gasolina a través del uso del carnet de la patria.

“El carnet de la patria iba a ser administrado por Somos Venezuela, pero fueron registrados como partido político, y serán ahora quienes administren los recursos que son del Estado y la venta de combustible en Venezuela”, dijo en una entrevista publicada por el Diario El Universal.

Asegura que no hay combustible suficiente en el país y que está importando gasolina, mayoritariamente de alto octanaje. “No se produce suficiente combustible y hay un caos en las refinerías. No tenemos cómo hacer combustible. Viene una escasez, amén del contrabando hacia Colombia.El problema real es que no hay suficiente combustible y viene un racionamiento”, expresó.

Dudas

Cuestionó que puedan implementar la venta de gasolina a través del referido carnet. “Maduro no fue capaz de retirar el billete de 100 bolívares, de colocar el cono monetario cuando dijeron y existe la duda de que el 20 de este mes puedan colocar el nuevo cono, es una operación compleja colocar en todas las bombas de gasolina la lectora del código QR interconectado con todas las bombas del país”.

De acuerdo con lo dicho por Navarro, estas serán instaladas en unas “pocas bombas”, lo que generará largas colas en las estaciones de servicio y quienes no sean parte de este sistema cancelarán el combustible a precios internacionales, el cual, según estima, puede llegar incluso a 150 millones de bolívares semanales.

Caracas / Redacción Web

Foto: Referencial

