Hillary Clinton debutará como productora de televisión al lado de Steven Spielberg

La excandidata demócrata está emocionada por su trabajo en esta historia que describe como inspiradora para el mundo / Foto: Internet

Con la adaptación del libro “The Woman’s Hour: The Great Fight to Win the Vote”, Hillary Clinton debutará como productora de televisión acompañada por el cineasta Steven Spielberg.

Un proyecto en el que la ex secretaria de Estado de EE.UU. se mostró “emocionada” por poder trabajar en este proyecto de Amblin Television, según publicó el medio especializado The Hollywood Reporter , que detalló que la referida empresa cofundada por Steven Spielberg, adquirió los derechos televisivos de este libro, escrito por Elaine Weiss y que narra la lucha de las mujeres en Estados Unidos para que se aprobara el sufragio femenino.

Clinton será la productora ejecutiva de esta adaptación audiovisual que podría tener forma de película televisiva o de serie limitada.“En el centro de la democracia descansa la urna de votación, y el inolvidable libro de Elaine Weiss cuenta la historia de las líderes que, frente a una imponente oposición económica, racial y política, lucharon por y ganaron el derecho de las mujeres al voto en Estados Unidos”, comunicó Clinton.

