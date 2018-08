Conferry Anzoátegui registra segundo hundimiento de navío en dos años

Habitantes denuncian presunta corrupción tras atraque de naves "accidentadas" de Conferry en el puerto de Guanta / Fotos: Arturo Ramírez / Cortesía

“Les va a salir más caro sacar el barco que lo que costaba repararlo”, expresó Merco Lelo, habitante del sector pesquero Volcadero, ubicado en el municipio Guanta, donde la madrugada de este 7 agosto de fue reportado el hundimiento del Talling Auto Express II, que pertenece a la empresa estatal Consolidada de Ferry (Conferry) y que opera en la zona norte del estado Anzoátegui y en Nueva Esparta.

La embarcación, según comentaron habitantes y algunos trabajadores de la compañía que fue nacionalizada en el 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez Frías, se encontraba varada desde hacía tres años.

“Estuvo dos meses en atraque en los espacios de Bolipuertos (Bolivariana de Puertos) por colaboración, pero la institución no tiene nada que ver con el accidente”, explicó una fuente oficial, que pidió no ser identificada por no estar autorizada para declarar.

Desde la madrugada de este martes, el ferry de la principal empresa naviera del país comenzó a sumergirse debido a “una fisura” que se agravó por falta de mantenimiento, denunciaron empleados, que no quisieron dar sus nombres, y vecinos de la comunidad.

En la tarde seguían los trabajos de recuperación de la unidad. Según comentaban quienes se hallaban en el puerto de Guanta, el alcalde del municipio, el oficialista Marcelo Galvis, además de autoridades de rescate de Bolipuertos y equipos especializados de Pdvsa (Petróleos de Venezuela), ejecutan un plan para sacar a flote el barco.

Inoperativo y denuncia

Durante la mañana de este martes, el equipo reporteril de El Tiempo constató que al lado del Talling Auto Express II se encuentra inoperativo el buque Virgen del Valle, que cubría la ruta Puerto La Cruz-Punta de Meta.

Alfredo Santamaría, vocero de los trabajadores de Conferry, manifestó que sus compañeros temen ser señalados como los presuntos responsables del incidente. Refirió que meses atrás les informaron a las autoridades de la compañía sobre la falla de la unidad.

En el 2016 el Carmen Ernestina se hundió en el muelle de la empresa de transporte marítimo que está ubicado en la avenida Prolongación Paseo Colón de Puerto La Cruz.

Cuando Conferry fue ocupada por el Estado contaba con 11 embarcaciones, mientras que actualmente apenas hay dos en funcionamiento que sólo salen una vez al día.

Guanta / Yerucxa Guzmán

