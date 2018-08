Docentes trancaron accesos a la Gobernación de Anzoátegui para denunciar mal cálculo salarial

Docentes estuvieron, la mañana de este martes, en la Gobernación de Anzoátegui esperando respuesta de las autoridades / Foto: Rafael Salazar

Pasadas las 7:00 am de este martes 14 de agosto, un grupo de docentes estadales acudió a la Gobernación de Anzoátegui y trancó los tres accesos a la sede como medida de protesta por un supuesto mal cálculo en el pago de la quincena y vacaciones.

Mientras pudieron no les permitieron el paso a los trabajadores del Palacio de los Jardines, ubicado en la avenida 5 de Julio de Barcelona.

“La vez pasada cobré cinco millones 400 mil bolívares y ahora me dicen que me si sueldo es de un millón 300 mil. Además, por vacaciones me dieron 12 millones 384 mil y a una compañera que gana el mismo sueldo que yo le pagaron 120 millones de bolívares. Esto pasó con varias colegas. En Barcelona y Puerto La Cruz resultamos afectadas unas 620 docentes, por eso estamos aquí exigiendo que nos aclaren qué pasó”, expresó la docente Fabiola García.

Su colega, Rusmary Enrique, advirtió que no impartirán clases en septiembre si no les dan una respuesta en los próximos días.

Minutos después se conoció que funcionarios adscritos a la dirección de Educación y de Recursos Humanos del gobierno regional se reunieron con dirigentes sindicales del sector para revisar esta denuncia.

Barcelona / Jesús Bermúdez

