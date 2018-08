A la “reina del soul”, nacida en Memphis en 1942, se le había diagnosticado cáncer en 2010. En marzo pasado ya había tenido que cancelar dos conciertos en Estados Unidos por consejo médico.

Con un total de 18 premios Grammy, Franklin -conocida por temas como “Chain of Fools” o “I Say a Little Prayer”– es la artista que más veces ha sido distinguida con estos galardones, los más importantes en el mundo de la música, a lo largo de una carrera de más de seis décadas.