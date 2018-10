Iniciaron la interpelación por supuesto terreno donado en Lechería

Tras una reciente inspección, el alcalde Manuel Ferreira dijo que los terrenos fueron donados por su propietario / Foto: Samir Aponte / Archivo

La solicitud que realizó la concejal de Lechería, María Alejandra Malaver, de interpelar al empresario Gustavo Petricca y al alcalde Manuel Ferreira por la polémica generada por la supuesta donación de un terreno en el sector Santa Rosa, ya empezó a dar resultados.

La edil explicó que la Cámara Municipal convocó para ayer jueves a Petricca, quien durante su comparecencia confirmó que se equivocó en la sospecha que tenía: no existe donación.

“En el año 1972, él y su familia tenían una propiedad allí. Entonces, hace como dos o tres años, por vía decreto de A VIVIR, de 12 mil metros el Gobierno les quitó cuatro mil 900 para un desarrollo social. No sé si a la final fue una donación porque no hay nada claro”, por lo que pidió una revisión exhaustiva.

Durante la sesión extraordinaria, al parecer los concejales le exigieron que cumpliera con las normativas y la factibilidad de los servicios para el desarrollo, pero el proyecto no contempla eso.

“Entonces, mientras nosotros no tengamos un Plan de Desarrollo Urbano Local (Pdul) vigente y aprobado, que es una deuda con el municipio desde su nacimiento, no va a haber un desarrollo armónico. Aquí lo que va a haber es anarquía y negociaciones no claras con cualquiera de los gobernantes”.

Malaver destacó que al no existir un Pdul, los concejales tienen la autoridad legislativa y contralora para hacer la revisión pertinente.

“Porque es dramática la situación con los servicios en el municipio como para plantear un desarrollo que no esté controlado. No podemos privar a la ciudad de que se desarrolle, pero no podemos perjudicar a la gente que ya vive allí”.

Alcalde

Durante la comparecencia que sólo fue atendida por Petricca, la edil recalcó que el alcalde Manuel Ferreira también tiene que presentarse para explicar no sólo cuál es el estado del terreno en Santa Rosa, sino también de la solicitud que hizo en mayo pasado para el rescate de ocho parcelas.

“Necesitamos que nos haga la aclaratoria una a una, porque nosotros hemos solicitado por escrito el expediente y hablamos con la comisión de Planificación y Desarrollo que preside el concejal Emilio Mirabal, pero no nos han dado respuesta oficial. Pido que la interpelación sea más completa”.

Además, Malaver le hizo un llamado al Gobierno nacional para que la decisión de construir un proyecto habitacional no se quede en promesas por tener en puertas unas elecciones, “para trasladar votos para acá. Yo lo que quiero es hablarles claro a la ciudadanía, a esos consejos comunales, porque no podemos engañar a la gente. Se debe hacer un urbanismo para garantizar los servicios y después construir las casas”, destacó.

Lechería / Elisa Gómez

